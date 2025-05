Max Verstappen venceu o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 com tranquilidade. O holandês ultrapassou Oscar Piastri e assumiu a ponta nos primeiros metros. Em uma prova com dois safety car (sendo um deles virtual), a Red Bull soube aproveitar as oportunidades e maximizar o resultado do tetracampeão.

"O começo em si não foi particularmente bom, mas eu ainda estava na linha de fora, ou basicamente na linha normal, e pensei: 'Bom, vou tentar atacar por fora', e funcionou muito bem. Isso, é claro, liberou nosso ritmo, porque uma vez que você está na liderança, o carro estava bom", disse Verstappen à F1TV após a corrida. "Consegui cuidar bem dos pneus e tivemos um ritmo muito bom hoje, uma melhora enorme em relação à sexta-feira. Estou muito, muito satisfeito com isso."

O tetracampeão também mencionou que teve uma 'ajudinha' do safety car: "O VSC foi bem conveniente para fazer o pit stop. E mesmo com o composto duro, nosso ritmo continuou muito forte. Claro, depois teve o safety car, então o pelotão se agrupou novamente. Ainda assim, no reinício, acho que conseguimos gerenciar tudo muito bem e levamos até o fim."

"Estou incrivelmente orgulhoso de todos. Foi uma semana muito importante para nós, o carro teve um desempenho excelente e também acho que toda a execução da corrida — as decisões de parada nos boxes, as próprias paradas — tudo foi muito bom", disse Verstappen, elogiando a Red Bull, que comemora 400 GPs neste fim de semana.

O holandês, que bateu o recorde de Nurburgring Nordschleife na última semana, ainda comentou sobre a paixão pelas corridas: "Eu gosto de pilotar. Gosto, é claro, de correr na Fórmula 1, mas gosto de correr com qualquer tipo de carro. Na próxima semana será um tipo completamente diferente de pista, em Mônaco, vai ser um grande desafio também. Por agora, só quero aproveitar o dia de hoje e realmente curtir esse momento".

"É sempre fantástico estar na Itália – uma verdadeira paixão pelo automobilismo. É maravilhoso ver todos esses fãs aqui durante todo o fim de semana. Muito obrigado a todos por virem e apoiarem todos os pilotos", finalizou Verstappen.

