Fórmula 1

F1: Verstappen enfrenta mudanças significativas em equipe de engenharia

Em 2026, o tetracampeão precisará se adaptar a novos nomes na equipe de Milton Keynes

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

O mundo da Fórmula 1 não é rápido apenas nas pistas. No paddock, as mudanças acontecem de uma hora para outra e Max Verstappen entrará em 2026 enfrentando demissões significativas na Red Bull.

Leia também:

Três engenheiros importantes, com os quais o piloto holandês trabalhou durante anos, decidiram deixar a equipe sediada em Milton Keynes. De acordo com o meio de comunicação holandês De Telegraaf, o motivo dessas saídas são ofertas mais atraentes de outros times e tarefas com maior responsabilidade.

Tom Hart, um dos nomes da equipe de desempenho de Verstappen, continuará sua carreira na equipe de Grove ao aceitar a oferta da Williams.

Na parte de motores, David Mart deixará a Red Bull para a Audi, onde voltará a trabalhar com o ex-diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley.

Michael Manning, que tem um lugar importante no círculo técnico de Verstappen, também completou a temporada de 2025, embora tivesse planejado sair no final de 2024; mas agora ele encerrou completamente sua aventura na Red Bull.

Juntamente com essas saídas técnicas, o futuro do engenheiro de corrida de Verstappen, Gianpiero Lambiase, continua incerto.

Espera-se que Lambiase seja promovido a uma função mais gerencial e fora da pista dentro da organização da Red Bull. Nesse cenário, a colaboração de longa data na pista entre Verstappen e Lambiase poderia chegar ao fim.

Kemal Şengül
Filtros