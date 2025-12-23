O mundo da Fórmula 1 não é rápido apenas nas pistas. No paddock, as mudanças acontecem de uma hora para outra e Max Verstappen entrará em 2026 enfrentando demissões significativas na Red Bull.

Três engenheiros importantes, com os quais o piloto holandês trabalhou durante anos, decidiram deixar a equipe sediada em Milton Keynes. De acordo com o meio de comunicação holandês De Telegraaf, o motivo dessas saídas são ofertas mais atraentes de outros times e tarefas com maior responsabilidade.

Tom Hart, um dos nomes da equipe de desempenho de Verstappen, continuará sua carreira na equipe de Grove ao aceitar a oferta da Williams.

Na parte de motores, David Mart deixará a Red Bull para a Audi, onde voltará a trabalhar com o ex-diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley.

Michael Manning, que tem um lugar importante no círculo técnico de Verstappen, também completou a temporada de 2025, embora tivesse planejado sair no final de 2024; mas agora ele encerrou completamente sua aventura na Red Bull.

Juntamente com essas saídas técnicas, o futuro do engenheiro de corrida de Verstappen, Gianpiero Lambiase, continua incerto.

Espera-se que Lambiase seja promovido a uma função mais gerencial e fora da pista dentro da organização da Red Bull. Nesse cenário, a colaboração de longa data na pista entre Verstappen e Lambiase poderia chegar ao fim.

BAGNAIA, MARTÍN ou outro: quem foi o destaque NEGATIVO nº1 de 2025? Os PIORES do ano... | Pódio Cast

Watch: BAGNAIA, MARTÍN ou outro: quem foi o destaque NEGATIVO nº1 de 2025? Os PIORES do ano... | Pódio Cast

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!