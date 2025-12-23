F1: Verstappen enfrenta mudanças significativas em equipe de engenharia
Em 2026, o tetracampeão precisará se adaptar a novos nomes na equipe de Milton Keynes
O mundo da Fórmula 1 não é rápido apenas nas pistas. No paddock, as mudanças acontecem de uma hora para outra e Max Verstappen entrará em 2026 enfrentando demissões significativas na Red Bull.
Três engenheiros importantes, com os quais o piloto holandês trabalhou durante anos, decidiram deixar a equipe sediada em Milton Keynes. De acordo com o meio de comunicação holandês De Telegraaf, o motivo dessas saídas são ofertas mais atraentes de outros times e tarefas com maior responsabilidade.
Tom Hart, um dos nomes da equipe de desempenho de Verstappen, continuará sua carreira na equipe de Grove ao aceitar a oferta da Williams.
Na parte de motores, David Mart deixará a Red Bull para a Audi, onde voltará a trabalhar com o ex-diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley.
Michael Manning, que tem um lugar importante no círculo técnico de Verstappen, também completou a temporada de 2025, embora tivesse planejado sair no final de 2024; mas agora ele encerrou completamente sua aventura na Red Bull.
Juntamente com essas saídas técnicas, o futuro do engenheiro de corrida de Verstappen, Gianpiero Lambiase, continua incerto.
Espera-se que Lambiase seja promovido a uma função mais gerencial e fora da pista dentro da organização da Red Bull. Nesse cenário, a colaboração de longa data na pista entre Verstappen e Lambiase poderia chegar ao fim.
BAGNAIA, MARTÍN ou outro: quem foi o destaque NEGATIVO nº1 de 2025? Os PIORES do ano... | Pódio Cast
Watch: BAGNAIA, MARTÍN ou outro: quem foi o destaque NEGATIVO nº1 de 2025? Os PIORES do ano... | Pódio Cast
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Verstappen revela quem pagou jantar anual dos pilotos e conta bastidores
F1: FIA encontra nova brecha em regulamento de 2026 e endurece regras
F1: Verstappen enfrenta mudanças significativas em equipe de engenharia
F1: Leclerc "não tem conselhos" para Hamilton após ano difícil com a Ferrari
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários