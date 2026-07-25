F1 - Verstappen esbraveja no rádio após classificação na Hungria: "Uma mer**"
Tetracampeão mundial inicia a corrida em Budapeste da quarta colocação
Mais uma vez, Max Verstappen saiu insatisfeito da classificação, desta vez, no GP da Hungria de Fórmula 1. O tetracampeão não mediu palavras no rádio para descrever o fim de semana como uma mer**.
Vivendo uma classificação de altos e baixos, o holandês da Red Bull chegou até o Q3 com chances de se colocar entre os cinco primeiros carros no grid de largada. Porém, há poucos minutos do fim da sessão, Verstappen rodou na pista, sozinho - pela terceira vez nas últimas cinco etapas.
Após o fim do quali, o tetracampeão mundial foi extremamente vocal no rádio ao expressar sua insatisfação e frustração com a performance do RB22.
“O carro está completamente desajustado aerodinamicamente, está ficando cada vez pior! Que piada! Sinceramente, que piada, que fim de semana de merda", desabafou. Na sequência, Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull rebateu tentando amenizar a situação.
“Está superdifícil, Max. Sabemos como você está se sentindo, vamos tentar consertar o que pudermos amanhã", ponderou Mekies e Verstappen finalizou: “Desculpa, mas, pra mim, ele está completamente impossível de pilotar. Está muito ruim.”
Na entrevista após a atividade de pista, Max Verstappen seguiu apontando o dedo para o quanto o carro é ruim: "É sempre algo diferente. Não temos degradação dos pneus, temos degradação de carro sim. E isso é um problema enorme, porque cada volta que fiz na classificação foi, na verdade, pior do que a anterior. Aerodinamicamente, algo estava errado."
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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