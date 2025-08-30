F1: Verstappen esclarece encontro com Wolff durante pausa de verão
Tetracampeão e chefe da Mercedes foram vistos juntos na Sardenha mas, segundo o holandês, "nem se fala sobre F1, é apenas a vida"
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Um dos principais rumores da Fórmula 1 esse ano era o de que Max Verstappen poderia ir para a Mercedes no ano que vem. O chefe da equipe alemã chegou inclusive a dizer que "não podia deixar de negociar" com o tetracampeão, mas o holandês confirmou que permaneceria na Red Bull e Toto Wolff se comprometeu com a permanência de George Russell e Kimi Antonelli para 2026.
Porém, durante a pausa de verão, os dois foram vistos aproveitando alguns dias de férias juntos na Sardenha, no barco de Wolff. As famílias também estavam presentes e, apesar das especulações sobre negociação, eles estavam apenas se divertindo, como esclarecido por Verstappen em entrevista a ESPN.
"Não tem segredo. Quero dizer, eu até fui almoçar com o Toto e a família e acho que isso é absolutamente permitido", disse o holandês. "Nem se fala sobre Fórmula 1, é apenas a vida. Estacionamos um ao lado do outro na mesma baía para dormir e, durante o dia, cada um faz suas coisas".
"Às vezes você encontra pessoas e tem um bom relacionamento com elas. Acho que isso é legal, que não seja só sobre competição", concluiu.
