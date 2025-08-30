Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Verstappen esclarece encontro com Wolff durante pausa de verão

Tetracampeão e chefe da Mercedes foram vistos juntos na Sardenha mas, segundo o holandês, "nem se fala sobre F1, é apenas a vida"

Redação Motorsport.com
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Um dos principais rumores da Fórmula 1 esse ano era o de que Max Verstappen poderia ir para a Mercedes no ano que vem. O chefe da equipe alemã chegou inclusive a dizer que "não podia deixar de negociar" com o tetracampeão, mas o holandês confirmou que permaneceria na Red Bull e Toto Wolff se comprometeu com a permanência de George Russell e Kimi Antonelli para 2026.

Leia também:

Porém, durante a pausa de verão, os dois foram vistos aproveitando alguns dias de férias juntos na Sardenha, no barco de Wolff. As famílias também estavam presentes e, apesar das especulações sobre negociação, eles estavam apenas se divertindo, como esclarecido por Verstappen em entrevista a ESPN

"Não tem segredo. Quero dizer, eu até fui almoçar com o Toto e a família e acho que isso é absolutamente permitido", disse o holandês. "Nem se fala sobre Fórmula 1, é apenas a vida. Estacionamos um ao lado do outro na mesma baía para dormir e, durante o dia, cada um faz suas coisas". 

"Às vezes você encontra pessoas e tem um bom relacionamento com elas. Acho que isso é legal, que não seja só sobre competição", concluiu. 

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!


 

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Norris lidera dobradinha da McLaren no TL3 para o GP da Holanda; Bortoleto é 13º
Próximo artigo F1 - Hamilton: "Não sei onde podemos encontrar 8 décimos"

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Indy
Nashville
Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025
NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington

NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington

NASCAR Truck
Darlington
NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington
F1: Com pole de Piastri e primeira fila da McLaren, confira o grid de largada para o GP da Holanda

F1: Com pole de Piastri e primeira fila da McLaren, confira o grid de largada para o GP da Holanda

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Com pole de Piastri e primeira fila da McLaren, confira o grid de largada para o GP da Holanda

Últimas notícias

Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Indy Indy
Nashville
Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025
NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington

NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington

NSTR NASCAR Truck
Darlington
NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington
F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda

F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda
F1 - 'Bortoleto é o cara': brasileiro surpreende chefe da Sauber em nova vitória sobre Hulkenberg

F1 - 'Bortoleto é o cara': brasileiro surpreende chefe da Sauber em nova vitória sobre Hulkenberg

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - 'Bortoleto é o cara': brasileiro surpreende chefe da Sauber em nova vitória sobre Hulkenberg

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros