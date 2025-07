Max Verstappen segue no centro das atenções no paddock da Fórmula 1. Os rumores de uma negociação com a Mercedes estão crescendo cada vez mais e, durante o dia de mídia em Silverstone, o tetracampeão mundial falou a respeito.

Na semana passada, durante o GP da Áustria, o chefe das 'Flechas de Prata', Toto Wolff, deixou claro nas entrelinhas que seguia nas tratativas para tentar convencer Verstappen a 'mudar de lado'. Nos últimos dias, a Sky Sports Itália revelou que o holandês teria dado o sinal verde para o início das negociações.

Nesta quinta-feira, ao ser questionado sobre as 'novidades' desse caso, Max Verstappen foi categórico e manteve a mesma resposta dada na semana anterior: o silêncio.

"Para ser honesto, não tenho mais nada a acrescentar em comparação ao que disse na semana passada. Tudo o que eu falei naquela semana continua o mesmo. Nada mudou da minha parte", disse.

Max Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028, mas, com a chegada da nova era de motores da F1 em 2026 e a crise instalada na equipe podem fazer com que o holandês deixe Milton Keynes mais cedo.

Por outro lado, George Russell tem vínculo com a Mercedes somente até o fim desta temporada e a demora no anúncio da renovação vem levantando especulações de que, caso Verstappen aceite a proposta, será Russell o 'sacrificado', com o time de Brackley tendo a dupla Verstappen e Kimi Antonelli.

