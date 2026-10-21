Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Presidente da FIA promete que decisão sobre retorno do V8 será tomada nos próximos meses

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Presidente da FIA promete que decisão sobre retorno do V8 será tomada nos próximos meses

CEO de Losail garante que circuito está preparado para GP do Catar de F1 e de MotoGP

Fórmula 1
Fórmula 1
CEO de Losail garante que circuito está preparado para GP do Catar de F1 e de MotoGP

Derani renova com Genesis para a temporada 2027 do WEC

WEC
WEC
Derani renova com Genesis para a temporada 2027 do WEC

Dallagnol sonha com título rookie na Eurocup3 e disputa penúltima etapa na Hungria

Fórmula 4
Fórmula 4
Dallagnol sonha com título rookie na Eurocup3 e disputa penúltima etapa na Hungria

Stock Car: Maior campeão da história, Ingo Hoffmann será embaixador e coach em equipe-academia

Stock Car
Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Maior campeão da história, Ingo Hoffmann será embaixador e coach em equipe-academia

Pedro Lima sobe para FREC com a equipe VAR em 2027

Fórmula 3 Regional Europeia
Fórmula 3 Regional Europeia
Pedro Lima sobe para FREC com a equipe VAR em 2027

MotoGP: Mir segue afastado por problemas de saúde e Honda HRC correrá apenas com Marini na Austrália

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Mir segue afastado por problemas de saúde e Honda HRC correrá apenas com Marini na Austrália

F1: FIA 'fecha o cerco' contra brechas do teto de gastos e exige isolamento total de fábricas para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA 'fecha o cerco' contra brechas do teto de gastos e exige isolamento total de fábricas para 2027
Fórmula 1

F1: Verstappen escolhe 'sucessor' na Red Bull

Holandês elogiou trabalho de Isack Hadjar e espera que o francês assuma seu lugar no futuro

Olivia Nogueira
Editado:
Add as a preferred source
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Na Red Bull desde 2016, Max Verstappen construiu sua trajetória na Fórmula 1 com a equipe austríaca, pela qual conquistou quatro títulos mundiais. Aos 29 anos, o holandês já projeta o futuro fora da categoria, mesmo com contrato até 2030, e admitiu ver em Isack Hadjar um possível sucessor para liderar a Red Bull quando decidir encerrar a carreira.

Leia também:

"Isack ainda é um cara muito jovem. Ele faz parte do programa da Red Bull há algum tempo. Mesmo quando ainda não corria na F1, ele já acompanhava algumas corridas de perto, ouvindo e observando", disse Verstappen ao Canal+

"Começo a me sentir um pouco velho ao ter um companheiro de equipe alguns anos mais jovem do que eu. Mas é um processo normal e algo que se deve buscar como equipe. Não vou correr para sempre e, em algum momento, você precisa trazer novos talentos para que possam assumir o posto", admitiu o tetracampeão. “Essa sempre foi, de certa forma, a maneira como a Red Bull trabalha: encontrar novos talentos. Acredito que isso continuará por muito tempo".

Aos 22 anos, Hadjar está em sua segunda temporada como titular na F1 e apenas na primeira como piloto do time de fábrica da Red Bull. O francês ocupa a oitava colocação no campeonato de pilotos, com 97 pontos, 124 a menos que Verstappen, quarto colocado. Porém, Hadjar não participou dos GPs da Holanda, Itália e Espanha, devido a uma lesão no punho. 

“Como companheiro de equipe, ele tem sido ótimo. Ainda está apenas começando, mas tem sido muito bom", elogiou Verstappen que, ao ser questionado diretamente se o francês poderia 'assumir seu lugar', respondeu de maneira positiva. 

"É o que espero. Como disse, não vou correr aqui para sempre. Ele tem alguns anos a menos do que eu, então espero que possa continuar por aqui por mais tempo", concluiu. 

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - FIA prevê realização das etapas do Catar e Abu Dhabi: "Não levaríamos se fosse arriscado"
Próximo artigo F1: FIA 'fecha o cerco' contra brechas do teto de gastos e exige isolamento total de fábricas para 2027
Mais de
Olivia Nogueira

Nakamura-Berta lidera primeiro dia de treinos pós temporada da F3; Clerot é o mais rápido entre brasileiros

F3
F3
Nakamura-Berta lidera primeiro dia de treinos pós temporada da F3; Clerot é o mais rápido entre brasileiros

F1 voltará a ter corridas de 305km em 2028 após redução temporária; saiba mais

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 voltará a ter corridas de 305km em 2028 após redução temporária; saiba mais

F1: Horner admite ter pressionado Masi durante últimas voltas do GP de Abu Dhabi de 2021

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Horner admite ter pressionado Masi durante últimas voltas do GP de Abu Dhabi de 2021

Últimas notícias

F1: Presidente da FIA promete que decisão sobre retorno do V8 será tomada nos próximos meses

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Presidente da FIA promete que decisão sobre retorno do V8 será tomada nos próximos meses

CEO de Losail garante que circuito está preparado para GP do Catar de F1 e de MotoGP

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
CEO de Losail garante que circuito está preparado para GP do Catar de F1 e de MotoGP

Derani renova com Genesis para a temporada 2027 do WEC

WEC
WEC WEC
Derani renova com Genesis para a temporada 2027 do WEC

Dallagnol sonha com título rookie na Eurocup3 e disputa penúltima etapa na Hungria

Fórmula 4
F4 Fórmula 4
Dallagnol sonha com título rookie na Eurocup3 e disputa penúltima etapa na Hungria