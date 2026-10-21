F1: Verstappen escolhe 'sucessor' na Red Bull

Na Red Bull desde 2016, Max Verstappen construiu sua trajetória na Fórmula 1 com a equipe austríaca, pela qual conquistou quatro títulos mundiais. Aos 29 anos, o holandês já projeta o futuro fora da categoria, mesmo com contrato até 2030, e admitiu ver em Isack Hadjar um possível sucessor para liderar a Red Bull quando decidir encerrar a carreira.

"Isack ainda é um cara muito jovem. Ele faz parte do programa da Red Bull há algum tempo. Mesmo quando ainda não corria na F1, ele já acompanhava algumas corridas de perto, ouvindo e observando", disse Verstappen ao Canal+.

"Começo a me sentir um pouco velho ao ter um companheiro de equipe alguns anos mais jovem do que eu. Mas é um processo normal e algo que se deve buscar como equipe. Não vou correr para sempre e, em algum momento, você precisa trazer novos talentos para que possam assumir o posto", admitiu o tetracampeão. “Essa sempre foi, de certa forma, a maneira como a Red Bull trabalha: encontrar novos talentos. Acredito que isso continuará por muito tempo".

Aos 22 anos, Hadjar está em sua segunda temporada como titular na F1 e apenas na primeira como piloto do time de fábrica da Red Bull. O francês ocupa a oitava colocação no campeonato de pilotos, com 97 pontos, 124 a menos que Verstappen, quarto colocado. Porém, Hadjar não participou dos GPs da Holanda, Itália e Espanha, devido a uma lesão no punho.

“Como companheiro de equipe, ele tem sido ótimo. Ainda está apenas começando, mas tem sido muito bom", elogiou Verstappen que, ao ser questionado diretamente se o francês poderia 'assumir seu lugar', respondeu de maneira positiva.

"É o que espero. Como disse, não vou correr aqui para sempre. Ele tem alguns anos a menos do que eu, então espero que possa continuar por aqui por mais tempo", concluiu.

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