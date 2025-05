Max Verstappen espera que Lewis Hamilton receba uma punição de grid por bloqueá-lo em sua volta rápida durante a classificação para o GP de Mônaco de Fórmula 1 deste sábado (24). Durante o Q1, o holandês disparou na subida em direção a Massenet, mas encontrou o britânico em ritmo lento com sua Ferrari, obrigando-o a desviar e abordar a volta em uma das muitas curvas cegas do circuito.

O heptacampeão foi informado por seu engenheiro de corrida que o tetra estava se aproximando, mas foi erroneamente informado de que ele vinha diminuindo a velocidade, o que levou o piloto da Scuderia a se mover para o meio da pista novamente. Em suma, foi uma falha de comunicação da equipe.

Ambos os competidores e seus representantes foram convocados pelos comissários da FIA logo após o quali e Verstappen previu que o heptacampeão mundial seria punido no grid de largada. Como Hamilton, em quarto, se classificou uma posição à frente do piloto da Red Bull, que foi o quinto, isso faria o holandês ganhar uma colocação.

"Se você olhar para o histórico [de punições], sim", respondeu Verstappen quando questionado se esperava uma punição para seu rival. "É mais culpa da equipe, mas na classificação, é claro, eles normalmente são bastante rigorosos nessas coisas", acrescentou o holandês.

Verstappen disse, ainda, que conversou com Hamilton e enfatizou que o rival não teve culpa pelo quase acidente. "Você vê o carro te bloqueando quando você está em alta velocidade... e não é legal, digamos assim, mas eu soube que a equipe disse a ele que eu estava vindo devagar, enquanto eu estava claramente rápido. "Então, não é culpa do Lewis", ressaltou.

Holandês acredita que o heptacampeão perderá posições no grid por "histórico de punições" em casos semelhantes. Foto de: Red Bull Content Pool

Hamilton diz que problemas técnicos causaram confusão

Ao final da classificação, Hamilton se defendeu sobre o ocorrido. Segundo o heptacampeão, problemas técnicos no sistema da Ferrari o confundiram em relação ao ritmo em que o holandês estava na hora. "Não sei se havia algum tipo de problema com a tela do computador. Dizia que o Max estava na volta, e então desapareceu essa informação", explicou.

"Então essa foi a informação que me deram. Disseram que ele estava em volta rápida, então me afastei. E então, acho que eles pensaram que ele não estava mais em ritmo lançado e me disseram isso. Assim, fiquei totalmente à esquerda, mas eu não estava na linha de corrida. É claro, porém que isso distraiu o Max", continuou o britânico, sem se isentar da confusão.

Hamilton se defendeu, acreditando que o incidente foi causado por problemas técnicos na Ferrari. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Questionado se ele espera uma punição, Hamilton preferiu despistar. "Eu não, vamos ver [o que acontece]", respondeu. Tanto ele quanto Verstappen, mais os representantes de Ferrari e Red Bull, foram convocados pelos comissários para esclarecer o incidente.

Red Bull "não esteve no páreo" em Mônaco por baixa aderência

Verstappen teve uma sessão de classificação difícil para seus altos padrões, ficando a sete décimos do pole position Lando Norris, da McLaren. Embora a equipe parecesse ter resolvido alguns dos problemas de understeer do RB21 nos treinos de sexta-feira, o tetracampeão lamentou a falta geral de aderência no circuito de rua, que historicamente tem sido um ponto fraco da Red Bull.

"Principalmente no setor intermediário, em todas as curvas de baixa velocidade, simplesmente não conseguimos [render]", explicou. "Eu não conseguia encontrar mais tempo de volta em comparação aos treinos, na verdade. E toda vez que eu tinha que passar por uma zebra ou em uma curva inclinada, a aderência simplesmente não era a melhor, e esse tem sido o nosso problema".

Para Verstappen, ocorrido não foi o culpado pelo desempenho da Red Bull, que pecou em aderência em Monte Carlo. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Assim que saímos na classificação e vi a progressão do tempo de volta, soube que não estávamos nessa briga. E de qualquer forma, nosso carro não é muito bom em baixa velocidade. Na classificação, a diferença sempre foi muito apertada, e se você não tiver um pouco de sensibilidade e equilíbrio nessas curvas de baixa, não vai ser o ideal", concluiu Verstappen, que está em terceiro no Mundial de Pilotos.

O GP de Mônaco está marcado para as 10h no horário de Brasília. A Band transmitirá a corrida para a TV aberta no Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real e traz toda a repercussão do fim de semana em Monte Carlo.

Confira o grid de largada do GP de Mônaco de Fórmula 1:

