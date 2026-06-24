Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Mitsubishi Cup chega a Holambra e Transmáquinas Racing/Sierra busca consolidar posições na luta pelo campeonato

Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup chega a Holambra e Transmáquinas Racing/Sierra busca consolidar posições na luta pelo campeonato

Terceira etapa da Mitsubishi Cup chega a Holambra neste fim de semana

Mitsubishi Cup
Terceira etapa da Mitsubishi Cup chega a Holambra neste fim de semana

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande tenta retomar liderança no Velocitta

NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande tenta retomar liderança no Velocitta

Porsche Sprint Challenge Brasil tem 21 inscritos para a etapa do Algarve

Porsche Cup
Porsche Sprint Challenge Brasil tem 21 inscritos para a etapa do Algarve

NASCAR Brasil: SG28 Racing chega ao Velocitta em busca de mais pódios

NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: SG28 Racing chega ao Velocitta em busca de mais pódios

F1: Verstappen exalta "grande talento" de Antonelli e 'dá dica' ao italiano para o futuro

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Verstappen exalta "grande talento" de Antonelli e 'dá dica' ao italiano para o futuro

F1: Ferrari "não tem planos" para substituir engenheiro de corrida de Hamilton

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Ferrari "não tem planos" para substituir engenheiro de corrida de Hamilton

Simulação, redes sociais e mais: Como equipes tentam mudar resultados na F1

Fórmula 1
GP da Áustria
Simulação, redes sociais e mais: Como equipes tentam mudar resultados na F1
Fórmula 1 GP da Áustria

F1: Verstappen exalta "grande talento" de Antonelli e 'dá dica' ao italiano para o futuro

Holandês disse "já saber" que jovem seria um sucesso e não poupou elogios ao rival

Olivia Nogueira
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Tetracampeão de Fórmula 1, Max Verstappen não escondeu a admiração pelo trabalho desenvolvido por Kimi Antonelli, titular da Mercedes que, aos 19 anos, lidera o mundial de pilotos em 2026. 

Leia também:

O italiano já havia chamado atenção no ano passado, ao estrear na principal categoria do automobilismo mundial com apenas 18 anos, em uma equipe de fábrica e na vaga previamente ocupada por Lewis Hamilton, heptacampeão. Como era de se esperar, Antonelli não teve uma temporada fácil em 2025, especialmente durante a fase europeia, terminando o ano na sétima colocação, 169 pontos atrás de George Russell

No entanto, esse cenário mudou em 2026. Apesar de Russell ter vencido a primeira etapa do ano, Antonelli foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada nas cinco corridas seguintes e lidera o campeonato, enquanto o companheiro de equipe é terceiro colocado, 50 pontos atrás. Agora, a evolução do jovem piloto foi notada também por Max Verstappen.

"De forma geral, fazer o que ele está fazendo nessa idade e ainda buscar consistência, é muito impressionante", reconheceu o tetracampeão, que também destacou a pole e a vitória de Antonelli nas ruas de Monte Carlo. "O que ele fez em Mônaco, nessa idade, é bastante difícil, especialmente na classificação, quando a pressão para entregar esse tipo de volta é enorme". 

"Fico feliz por ele estar conseguindo essas coisas, ele é um grande talento. Eu sabia disso, dava pra ver que estava por vir. Na temporada de estreia erros acontecem, mas o que importa é o aprendizado e acho que ele está fazendo isso muito bem", continuou. 

Verstappen ainda comentou sobre as comparações, feitas por fãs e até mesmo no paddock e pela mídia, de Antonelli com grandes figuras do passado. O jovem italiano é um fã assumido de Ayrton Senna e, diante dos resultados das últimas semanas, chegou a ser comparado com o ídolo brasileiro. Porém, quando questionado sobre isso, disse "não ser justo", pois ele "não deveria ser comparado a alguém que fez a história, enquanto eu ainda não fiz sequer uma pequena parte do que ele conseguiu alcançar".

"Comparações, ele mesmo mencionou, o importante é ser você mesmo e não ficar olhando para os outros ou tentando ser como alguém. Seja você mesmo", disse o holandês. "Ele sabe disso e só precisa fazer tudo do seu jeito. Porque é assim que você cresce: fazendo as coisas à sua maneira. É importante ser sua própria estrela". 

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Ferrari "não tem planos" para substituir engenheiro de corrida de Hamilton

Principais comentários
Mais de
Olivia Nogueira

F1: Mesmo com pedido de revisão da Red Bull, montadoras recebem 'ok' para usarem ADUO; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Mesmo com pedido de revisão da Red Bull, montadoras recebem 'ok' para usarem ADUO; entenda

F1: Mercedes retira pedido de revisão sobre resultado do GP de Mônaco

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona
F1: Mercedes retira pedido de revisão sobre resultado do GP de Mônaco

F1: "Leclerc não está pronto para 'reviravolta' de Hamilton", dispara Villeneuve

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: "Leclerc não está pronto para 'reviravolta' de Hamilton", dispara Villeneuve

Últimas notícias

Mitsubishi Cup chega a Holambra e Transmáquinas Racing/Sierra busca consolidar posições na luta pelo campeonato

Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup chega a Holambra e Transmáquinas Racing/Sierra busca consolidar posições na luta pelo campeonato

Terceira etapa da Mitsubishi Cup chega a Holambra neste fim de semana

Mitsubishi Cup
Terceira etapa da Mitsubishi Cup chega a Holambra neste fim de semana

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande tenta retomar liderança no Velocitta

NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande tenta retomar liderança no Velocitta

Porsche Sprint Challenge Brasil tem 21 inscritos para a etapa do Algarve

Porsche Cup
Porsche Sprint Challenge Brasil tem 21 inscritos para a etapa do Algarve