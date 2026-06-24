F1: Verstappen exalta "grande talento" de Antonelli e 'dá dica' ao italiano para o futuro

Tetracampeão de Fórmula 1, Max Verstappen não escondeu a admiração pelo trabalho desenvolvido por Kimi Antonelli, titular da Mercedes que, aos 19 anos, lidera o mundial de pilotos em 2026.

O italiano já havia chamado atenção no ano passado, ao estrear na principal categoria do automobilismo mundial com apenas 18 anos, em uma equipe de fábrica e na vaga previamente ocupada por Lewis Hamilton, heptacampeão. Como era de se esperar, Antonelli não teve uma temporada fácil em 2025, especialmente durante a fase europeia, terminando o ano na sétima colocação, 169 pontos atrás de George Russell.

No entanto, esse cenário mudou em 2026. Apesar de Russell ter vencido a primeira etapa do ano, Antonelli foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada nas cinco corridas seguintes e lidera o campeonato, enquanto o companheiro de equipe é terceiro colocado, 50 pontos atrás. Agora, a evolução do jovem piloto foi notada também por Max Verstappen.

"De forma geral, fazer o que ele está fazendo nessa idade e ainda buscar consistência, é muito impressionante", reconheceu o tetracampeão, que também destacou a pole e a vitória de Antonelli nas ruas de Monte Carlo. "O que ele fez em Mônaco, nessa idade, é bastante difícil, especialmente na classificação, quando a pressão para entregar esse tipo de volta é enorme".

"Fico feliz por ele estar conseguindo essas coisas, ele é um grande talento. Eu sabia disso, dava pra ver que estava por vir. Na temporada de estreia erros acontecem, mas o que importa é o aprendizado e acho que ele está fazendo isso muito bem", continuou.

Verstappen ainda comentou sobre as comparações, feitas por fãs e até mesmo no paddock e pela mídia, de Antonelli com grandes figuras do passado. O jovem italiano é um fã assumido de Ayrton Senna e, diante dos resultados das últimas semanas, chegou a ser comparado com o ídolo brasileiro. Porém, quando questionado sobre isso, disse "não ser justo", pois ele "não deveria ser comparado a alguém que fez a história, enquanto eu ainda não fiz sequer uma pequena parte do que ele conseguiu alcançar".

"Comparações, ele mesmo mencionou, o importante é ser você mesmo e não ficar olhando para os outros ou tentando ser como alguém. Seja você mesmo", disse o holandês. "Ele sabe disso e só precisa fazer tudo do seu jeito. Porque é assim que você cresce: fazendo as coisas à sua maneira. É importante ser sua própria estrela".

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