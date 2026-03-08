Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Tetracampeão ainda 'reclamou' das ultrapassagens - concordando com grande parte do grid

Laurens Stade
Laurens Stade
Publicado:

Max Verstappen largou do fundo do pelotão, mas terminou em sexto, logo atrás de Lando Norris, fazendo ótimas ultrapassagens ao longo da corrida que abriu o calendário da Fórmula 1. Porém, o tetracampeão não está feliz com o desempenho da Red Bull.

Leia também:

Verstappen começou com pneus duros e, assim, conseguiu durar mais tempo do que muitos outros pilotos que começaram com pneus médios. No entanto, o piloto da Red Bull entrou relativamente cedo para a troca dos C3 por médios, o que tornou inevitável a segunda parada nos boxes — e foi o que aconteceu. 

Ele teve que fazer uma segunda parada nos boxes a partir da quinta posição e continuou sua corrida com pneus duros, após o que iniciou o ataque a Lando Norris pela quinta posição. No final, o tetracampeão da F1 chegou perto, mas não foi o suficiente para uma verdadeira ultrapassagem. Nas entrevistas após a etapa, o holandês admitiu que mais do que isso não teria sido realista.

"No início, eu simplesmente fiquei fora dos problemas, onde também somos muito mais rápidos do que todo o meio do pelotão", Verstappen relembra a corrida na Viaplay.

Em pista livre, Verstappen sofreu com "muito graining" e também teve "muitos problemas" com os freios. "O carro puxava para um lado", explica ele. "A direção não parecia estar funcionando direito. Não há muitas coisas positivas, para ser sincero, também em termos de sensação", disse Verstappen, indicando que esses problemas sempre existiram e não ocorreram em Melbourne".

Corrida de Mario Kart

Verstappen acabou cruzando a linha de chegada 54 segundos atrás do vencedor da corrida, George Russell, embora isso também tenha ocorrido porque ele fez uma parada a mais nos boxes — cerca de 20 segundos em Albert Park.

No entanto, ao contrário de seu companheiro de equipe Isack Hadjar, ele completou toda a corrida, e a Red Bull mostrou-se capaz de se aproximar da McLaren. 

"É claro que não está errado", avalia Verstappen sobre o resultado. "Acho que não podemos reclamar, já que estamos competindo com nosso próprio motor pela primeira vez. Consegui ultrapassar muitas pessoas. Isso significa que há potência, mas para competir na frente... isso ainda não é possível neste momento. Mas esse não é o nosso único problema. Acho que também precisamos dar um passo adiante com o carro".

Max Verstappen moest zich een weg naar voren banen in Australië.

Max Verstappen teve que abrir caminho na Austrália.

Foto por: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Verstappen já criticou regularmente as novas regras, mas agora também correu pela primeira vez com os novos carros. Ele descreve isso como "caos".

"Você ultrapassa em uma reta e depois pode ser ultrapassado novamente", explica ele. "É claro que tenho sorte... tenho melhor velocidade nas curvas, então eles não podem me atacar novamente. Mas no meio do pelotão aconteceram coisas estranhas, parecidas com Mario Kart".

Questionado se ainda há pontos positivos nas regras e carros atuais, Verstappen responde claramente: "Não para mim".

