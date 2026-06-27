Max Verstappen acredita que seu acidente em um dos trechos mais rápidos do Red Bull Ring deveria ter acionado as bandeiras amarelas duplas mais cedo, embora a FIA tenha explicado que o procedimento padrão da Fórmula 1 foi seguido.

Verstappen perdeu o controle de seu RB22 na entrada da curva 9, depois de já ter sofrido uma derrapagem significativa três curvas antes.

A traseira do Red Bull derrapou imediatamente na entrada da curva 9, resultando em um impacto considerável. Em declarações à imprensa, Verstappen disse que estava fisicamente bem, embora tenha acrescentado com um sorriso: "Bem, tão bem quanto pode estar".

"Naquela volta, já na curva 6, tive uma entrada muito estranha, porque essa é basicamente a segunda curva de maior velocidade. E aí, quando entrei na curva 9, assim que virei o volante, disparei", explicou ele.

"Senti uma certa falta de downforce. Nem sequer mexi em nada no carro. Há margem em alguns pontos, então você tenta forçar um pouco mais, mas ao mesmo tempo não exageradamente. Mas assim que virei o volante, o problema simplesmente desapareceu".

Além do próprio resultado de Verstappen, o acidente também teve consequências para as etapas finais da classificação.

O holandês acredita que, de outra forma, teria terminado em terceiro, atrás dos dois pilotos da Mercedes, embora Andrea Kimi Antonelli tenha abandonado sua volta rápida após o acidente de Verstappen.

O líder do campeonato descreveu isso na área de imprensa como "um erro", já que esperava passar por bandeiras amarelas duplas. Verstappen, no entanto, acredita que esse deveria ter sido o caso.

Questionado sobre o que achou do fato de, inicialmente, ter sido exibida apenas uma bandeira amarela após um acidente em uma das seções mais rápidas do circuito, o tetracampeão mundial respondeu: "Só fiquei sabendo disso agora. Isso é bem louco".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Peter Fox / Getty Images

A FIA explicou que o procedimento padrão foi seguido e que, no momento em que os comissários viram Verstappen perder o controle enquanto ele ainda estava na pista, uma única bandeira amarela foi imediatamente acionada.

A direção da corrida leva então algum tempo para avaliar a situação e o nível de perigo – assim que o carro realmente bate na barreira – para determinar se a situação precisa ser elevada para bandeiras amarelas duplas ou uma bandeira vermelha.

Segundo a FIA, isso também aconteceu neste caso, cerca de 15 a 20 segundos após a exibição da primeira bandeira amarela. Durante esse intervalo, Russell e Antonelli passaram pelo local do acidente, o que significa que, naquele momento, ainda havia apenas uma única bandeira amarela.

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