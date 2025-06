Max Verstappen causou alvoroço antes do GP da Áustria de Fórmula 1 com uma coletiva de imprensa dominada principalmente pelas palavras "sem comentários". Para todas as perguntas sobre a FIA, Diretrizes de Corrida que foram publicadas e também o sistema de pontos de penalidade, o holandês quis dar as respostas mais curtas possíveis.

"Não vou comentar sobre isso. Não posso correr o risco de receber outro ponto de penalidade", falou. Quando surgiu outra pergunta sobre se ele mudaria a abordagem na pista porque está a apenas um ponto da suspensão, ele respondeu: "Você está brincando? Isso é uma armadilha ou algo assim? Recebo essa pergunta todo fim de semana e não tenho nada a dizer sobre isso".

"Não tenho mais permissão para ser crítico"

Quando a sessão de mídia holandesa foi realizada no final do dia, na sala de hospitalidade da Red Bull, o tetracampeão explicou que sua participação ínfima na coletiva de imprensa se deu principalmente por dois motivos: as perguntas eram de nível questionável e ele também não pode mais criticar a FIA e tudo o que está associado a ela. "Ótimo clima, posso realmente aproveitar", respondeu Verstappen cinicamente sobre a coletiva oficial de Spielberg. Observando que os questionamentos são quase sempre os mesmos, ele continuou: "Sim e é por isso que eu não falo muito, mas é fácil. Simplesmente não digo nada ou 'sem comentários', e isso também é feito imediatamente".

Perguntado pelo Motorsport.com se é predominantemente isso ou se tem que tomar muito cuidado com as palavras no ambiente da FIA, respondeu: "O último, com certeza. Sabemos disso agora. E você também não precisa responder sempre a certas coisas, mesmo que tenha uma opinião".

De fato, Verstappen acredita nisso - inclusive sobre a falta de consistência na distribuição dos pontos de penalidade - mas, para evitar consequências negativas, não quer mais compartilhar suas ideias. "Não tenho permissão para ser crítico", disse. Isso se aplica até certo ponto ao conversar com a imprensa holandesa. "Aqui também, sim. Porque depois isso é escrito e é 'Max diz isso, Max diz aquilo'. Eles podem cair nessa também."

"Qualquer coisa pode ser vista como crítica e você pode ser punido por isso. Isso está muito claro nos regulamentos. Eles podem interpretar como 'isso é uma crítica a nós', então prefiro não dizer nada". Observando que outros pilotos disseram na quinta-feira que o sistema de pontos de penalização não funciona na configuração atual, Verstappen riu: "Bem, vou deixar que os outros pilotos digam isso!"

O que dizem exatamente as regras da FIA?

Quando Verstappen afirma que isso está claramente explicitado nas regras, isso também se reflete no documento da FIA divulgado na manhã de quinta-feira. Nas diretrizes para que os comissários apliquem penalidades, está escrito: "Quaisquer palavras, atos ou escritos que causem danos morais à FIA, seus membros ou diretores executivos, bem como assuntos que geralmente prejudicam os interesses do automobilismo ou prejudicam os valores que a FIA representa". Ele se refere especificamente ao artigo 12.2.1.f do Código Esportivo Internacional.

Como punição para tais infrações, afirma: "Uma ofensa em um ambiente oficial pode resultar em uma multa de até € 5.000 (R$32.300,00), dependendo das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Para infrações muito graves, podem ser impostas penalidades mais pesadas com base no Código Esportivo Internacional."

O texto é bastante vago e é exatamente por isso, já que todas as opções estão em aberto, que Verstappen está mantendo um perfil tão discreto. Deve-se mencionar aqui, no entanto, que nenhum piloto recebeu (ainda) pontos na superlicença por declarações críticas sobre regras da FIA.

Haverá um diálogo com a FIA?

De qualquer forma, Verstappen tem falado pouco em coletivas de imprensa desde o GP de Singapura do ano passado. De fato, lá ele recebeu serviço comunitário por xingar durante a coletiva de imprensa no dia da mídia. Durante o resto do fim de semana, ele organizou os próprios momentos com a mídia, fora da sala de imprensa da FIA ou na sala de hospitalidade da Red Bull. Desde então, ele tem sido pouco falante no ambiente oficial da Federação.

Perguntado se já chegou a um diálogo com a FIA, já que provavelmente ninguém está esperando por coletivas de imprensa em que nada mais é dito, Verstappen respondeu: "Acho que isso virá naturalmente em algum momento". Quando é observado, com uma risada, que isso pode acontecer se ele continuar fazendo isso por tempo suficiente, ele conclui: "Bem, talvez aconteça".

