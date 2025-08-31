Max Verstappen terminou em segundo lugar diante da 'torcida de casa' no GP da Holanda de Fórmula 1, mas não sem antes lutar por um lugar no pódio. Durante a primeira volta, o atual campeão deslizou de traseira ao tentar ultrapassar as McLarens líderes, mas conseguiu se recuperar.

O tetracampeão largou em terceiro depois de se classificar quase três décimos atrás do pole position Oscar Piastri. Ele acabou beneficiado pelo abandono de Lando Norris, terminando em segundo, seguido por Isack Hadjar.

"Não foi fácil. Dei tudo de mim na largada para seguir em frente. Tive um pequeno momento na curva 2, mas, depois disso, tivemos que fazer nossa própria corrida. Infelizmente, não tínhamos o ritmo das McLarens. Depois, tivemos um pouco de sorte com a desistência de um deles", falou. "Porém, no geral, estar no pódio aqui é um ótimo resultado. Estar em segundo lugar é uma conquista muito boa para nós".

Ele continuou, explicando o que causou a derrapagem que quase o fez perder o controle do RB21: "Eu tentei entrar na curva 3, mas, infelizmente, havia muita areia na curva 2, do meio da pista para o lado de fora. Eu sabia que tínhamos os compostos mais macios, então tentei fazer funcionar na primeira volta".

O tetracampeão passou Norris com sucesso durante a seção de abertura da corrida, utilizando totalmente os compostos macios antes que eles começassem a cair rapidamente. O piloto da McLaren acabou ultrapassando seu rival, mas uma falha na unidade de potência permitiu que o holandês recuperasse o lugar atrás do líder do campeonato.

"O fim de semana inteiro foi incrível novamente. Muito laranja e muito apoio. E sim, é sempre muito especial pilotar aqui e, claro, estar no pódio aqui", finalizou.

