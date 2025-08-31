Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

Holandês deu detalhes da derrapagem na primeira volta e disse que resultado do domingo foi ótimo

Alex Harrington
Publicado:

Max Verstappen terminou em segundo lugar diante da 'torcida de casa' no GP da Holanda de Fórmula 1, mas não sem antes lutar por um lugar no pódio. Durante a primeira volta, o atual campeão deslizou de traseira ao tentar ultrapassar as McLarens líderes, mas conseguiu se recuperar. 

O tetracampeão largou em terceiro depois de se classificar quase três décimos atrás do pole position Oscar Piastri. Ele acabou beneficiado pelo abandono de Lando Norris, terminando em segundo, seguido por Isack Hadjar. 

"Não foi fácil. Dei tudo de mim na largada para seguir em frente. Tive um pequeno momento na curva 2, mas, depois disso, tivemos que fazer nossa própria corrida. Infelizmente, não tínhamos o ritmo das McLarens. Depois, tivemos um pouco de sorte com a desistência de um deles", falou. "Porém, no geral, estar no pódio aqui é um ótimo resultado. Estar em segundo lugar é uma conquista muito boa para nós".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Getty Images

Ele continuou, explicando o que causou a derrapagem que quase o fez perder o controle do RB21: "Eu tentei entrar na curva 3, mas, infelizmente, havia muita areia na curva 2, do meio da pista para o lado de fora. Eu sabia que tínhamos os compostos mais macios, então tentei fazer funcionar na primeira volta".

O tetracampeão passou Norris com sucesso durante a seção de abertura da corrida, utilizando totalmente os compostos macios antes que eles começassem a cair rapidamente. O piloto da McLaren acabou ultrapassando seu rival, mas uma falha na unidade de potência permitiu que o holandês recuperasse o lugar atrás do líder do campeonato. 

"O fim de semana inteiro foi incrível novamente. Muito laranja e muito apoio. E sim, é sempre muito especial pilotar aqui e, claro, estar no pódio aqui", finalizou. 

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

In this article
Alex Harrington Fórmula 1 Max Verstappen Red Bull Racing
Artigo anterior F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

