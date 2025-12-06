F1: Verstappen explica estratégia que garantiu pole em Abu Dhabi
Holandês larga logo à frente de Norris e Piastri para a última corrida de 2025
Max Verstappen conquistou sua oitava pole position para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 em 2025. O tetracampeão terá uma boa posição de início, mas tem Lando Norris e Oscar Piastri logo atrás e a briga pelo título fica ainda mais acirrada.
Verstappen foi responsável por duas voltas excepcionais no Q3 depois de conseguir economizar dois conjuntos de pneus macios no Q2. A primeira tentativa do holandês contou com uma ajudinha de Yuki Tsunoda - o japonês ofereceu um vácuo ao companheiro de equipe -, mas Max conseguiu melhorar 88 milésimos na segunda tentativa.
"Na Q2, usei um conjunto de pneus usados. Eu já estava me sentindo muito bem e fui em frente", disse Max no final da classificação. "Então, geralmente no Q3, a pista melhora e eu pude me esforçar um pouco mais".
"Encontramos mais desempenho e estou feliz por estar na pole. É o melhor que podemos fazer, a única coisa que podemos controlar, tentar tirar o máximo proveito do que temos e fizemos isso na classificação".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 via Getty Images
Ontem, a Red Bull parecia estar indo pelo caminho errado em termos de configuração. Em vez disso, com a pista mais emborrachada, Verstappen conseguiu fazer bom uso do carro para tirar o clássico 'coelho da cartola'.
"Tivemos que adivinhar a melhora da pista, porque a temperatura cai muito e você nunca pode ter 100% de certeza de que a configuração escolhida funcionará. Mas acho que o que mudamos me ajudou a me sentir melhor na classificação".
No domingo, Verstappen só pode fazer duas coisas: a primeira é vencer a corrida. A segunda, pode ser o que Lewis Hamilton fez em 2016 com Nico Rosberg, que é manter o ritmo de corrida baixo para ajudar os que estão atrás - Russell e Leclerc - a entrar e incomodar os MCL39s.
"Veremos o que podemos fazer. Vou tentar vencer a corrida, mas também temos que marcar os pontos necessários para vencer o Campeonato Mundial. Quero dizer, em algum ponto, também pensaremos nesse fator. Também precisaremos de um pouco de sorte com o que acontecerá atrás de nós".
