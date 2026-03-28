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F1: Verstappen explica expulsão de jornalista em entrevista no Japão

Red Bull também quer esclarecer situação antes do GP de Miami, em maio

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen explicou por que expulsou jornalista de um jornal britânico de sua coletiva de imprensa do GP do Japão de Fórmula 1 na quinta-feira, enquanto a Red Bull busca esclarecer o incidente.

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Na quinta-feira, Verstappen expulsou um jornalista de sua coletiva de imprensa habitual por causa de uma pergunta feita na última corrida da temporada passada, em Abu Dhabi, sobre se ele se arrependia do incidente com George Russell em Barcelona, ​​que acabou lhe custando mais pontos do que as duas unidades com as quais perdeu o título de 2025 para Lando Norris, da McLaren.

Explicando o incidente em uma entrevista à emissora holandesa Viaplay, Verstappen disse que não foi a pergunta em si, mas a maneira como foi feita que o ofendeu, sentindo que o repórter estava sorrindo de forma desrespeitosa enquanto Verstappen respondia.

"Essa pergunta em particular eu já respondi umas 20 vezes para pessoas diferentes, então não se trata da pergunta em si, mas sim de, depois da corrida final, você perguntar isso e rir da minha cara enquanto pergunta, fica claro que foi feito com má intenção. Isso demonstra uma enorme falta de respeito. Se você não me respeita, eu não preciso te respeitar. É assim que funciona na vida. Para mim, isso não está certo."

Ele acrescentou: "Me fazem muitas perguntas, muitas perguntas idiotas também, e eu respondo. Tudo bem. Faz parte da F1. Mas, neste caso específico, ficou claro que foi feito com má intenção. Para mim, ficou muito claro que foi feito de forma desrespeitosa."

O repórter em questão é o jornalista do The Guardian, Giles Richards, que compartilhou seu relato no qual suspeita que sua linguagem corporal foi mal interpretada por Verstappen em Abu Dhabi.

Entende-se que a Red Bull discordou da atitude de Verstappen na quinta-feira, bem como da interpretação do tetracampeão mundial, e já se reuniu separadamente com Verstappen e com o jornalista em questão.

A Red Bull está ansiosa para esclarecer a situação nos próximos dias ou semanas para que todas as partes possam encerrar o episódio, embora Verstappen tenha dito que o momento para conversar com Richards "não é agora", já que a Red Bull tem outros problemas para resolver após uma péssima sessão de classificação em Suzuka.

Mas internamente, a expectativa é que o incidente seja esclarecido antes do GP de Miami, em maio, e que não haja uma repetição do incidente de quinta-feira em futuras coletivas de imprensa.

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