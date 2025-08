Max Verstappen disse que "nada realmente funciona" na configuração de seu carro de F1 da Red Bull, já que ele terminou as sessões de sexta-feira do GP da Hungria de Fórmula 1 longe dos primeiros colocados. Além disso, ele comentou o incidente envolvendo uma toalha que o holandês jogou para fora durante o TL2, que rendeu uma reunião com os comissários da FIA.

Verstappen foi chamado pelos comissários de pista depois de jogar fora uma toalha que ficou no cockpit de seu carro, um pedaço de pano que foi acidentalmente deixado no carro entre as idas ao box. Os comissários da FIA deram uma advertência à Red Bull por um unsafe release, pois a toalha poderia ter interferido na operação dos pedais por Verstappen.

"É apenas uma toalha com a qual você normalmente limpa o rosto quando volta para o carro, então ela ainda estava no carro quando eu saí", explicou Verstappen.

"Em vez de ela voar potencialmente entre meus pés, que é a parte perigosa, eu fui para fora do traçado [ideal] e me livrei dela da maneira mais segura possível, então acho que os comissários entendem isso".

Problemas com o carro

Verstappen terminou o TL2 na 14ª posição, a 1,1s do líder Lando Norris e atrás dos carros da Haas, Aston Martin e de seu companheiro de equipe Yuki Tsunoda.

O atual campeão lamentou a falta de equilíbrio em seu carro RB21, que, segundo ele, era como "correr no gelo", e rapidamente desapareceu na 'base' da engenharia da Red Bull para uma longa reunião com o chefe de equipe Laurent Mekies, Tsunoda e seus engenheiros.

Antes da reunião, Verstappen reconheceu que a equipe de pista da Red Bull e sua equipe de apoio na fábrica de Milton Keynes terão muito trabalho pela frente. E, embora não seja a primeira vez nesta temporada que a equipe pode mudar a configuração do carro durante a noite, o holandês indicou que ainda não havia uma ideia clara do motivo pelo qual a sexta-feira (01) foi tão difícil em Hungaroring.

"Hoje foi muito difícil, apenas uma sensação de baixa aderência e falta de equilíbrio no carro, por isso é difícil dizer qual é o problema exato ", relatou. "Nada funciona de fato, então é algo que teremos de investigar durante a noite. Até agora, é claro, não foi nosso fim de semana".

"Tenho certeza de que podemos melhorar, mas hoje foi muito ruim, então precisamos entender primeiro onde está o problema e o que está causando um problema tão grande no carro. A McLaren parece estar muito bem, eles estão voando, mas há muito a ser [encontrado] para estar um pouco mais perto do P2".

Tsunoda comenta sexta-feira

Tsunoda, que está se aproximando da especificação do carro de Verstappen da Red Bull, mas ainda não recebeu a asa dianteira mais recente, terminou com oito décimos de diferença em nono e teve uma experiência diferente da de seu companheiro de equipe na sexta.

"Acho que o equilíbrio em si não é o principal problema, para ser honesto", disse ele. "Acho que o que está nos atrapalhando é a aderência que eu deveria sentir normalmente, e é isso que está nos faltando. Mas, pelo menos do nosso lado, mudamos muitas coisas no TL2 e foi um pouco diferente do TL1".

"Tenho certeza de que há algo positivo que podemos tirar do carro do Max e do meu carro também. Então, vamos combiná-los e acho que temos que encontrar algo, uma limitação central que provavelmente está faltando", concluiu Tsunoda.

