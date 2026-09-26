F1: Verstappen explica por que diferença de um décimo para Russell em Baku é 'enganosa'

As palavras de George Russell após a classificação do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 tornaram-se realidade: o britânico já tinha previsto na sexta-feira que, apesar de largar em oitavo, Max Verstappen representaria a maior ameaça à vitória. Isso foi confirmado após o piloto da Mercedes vencer com uma vantagem de apenas 0,196s sobre o tetracampeão nas ruas de Baku.

Porém, de acordo com Verstappen, a diferença real era ligeiramente maior do que isso. "Claro que pareceu acirrado na linha de chegada, mas acho que foi mais porque George sofreu um pouco de atraso no boost na Curva 15 com a bandeira amarela", disse o holandês. "Se olharmos para o último stint foi sempre um segundo, então provavelmente também seria aí que teríamos terminado".

Essa é uma teoria que o próprio Russell também confirma. Depois de tirar um pouco o pé do acelerador por causa do acidente de Valtteri Bottas, a unidade de potência da Mercedes não respondeu exatamente como ele esperava.

"Quando a bandeira amarela apareceu, aliviei um pouco o acelerador e, quando voltei, não tinha turbo, então fiquei sem potência”, explicou. “Max quase me alcançou na linha. Teria sido uma pena, mas, no geral, foi um fim de semana incrível".

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Verstappen também acredita que o resultado do GP do Azerbaijão teria sido o mesmo se tivesse largado da primeira fila. Na sexta-feira, ele concluiu que a Red Bull tinha "feito um ótimo trabalho estragando" a melhor hipótese de vitória este ano com o problema no motor, mas, 24 horas depois, o tetracampeão acredita que as fases finais da corrida teriam acontecido mais ou menos da mesma forma.

"Foi isso que aconteceu ontem. Existe um problema e isso significa largar de P8. Mas acho que, mesmo se tivesse largado em segundo, com o ritmo do George, teria sido muito difícil ultrapassar. Talvez eu pudesse tê-lo acompanhado um pouco mais no primeiro stint, mas, depois da parada, estava em segundo e provavelmente teríamos feito a mesma corrida, apenas pressionando um ao outro", explicou.

Diversão pela primeira vez no ano

Verstappen diz, no entanto, que aproveitou os momentos finais em Baku. Dadas as limitações do regulamento técnico, foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu no ano.

"Tenho de dizer que aquelas últimas voltas foram muito agradáveis porque quase não havia degradação. Estávamos simplesmente pressionando até ao fim e a diferença era sempre um segundo ou 1,1s. Foi bom", confessou.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Verstappen também assumiu riscos nesse sentido, os quais talvez não tivesse assumido por qualquer resultado que não fosse uma potencial vitória na corrida. Ele sabia que a Red Bull, especialmente com o modo ultrapassagem, tinha uma velocidade máxima impressionante, enquanto a Mercedes era mais rápida na parte sinuosa de Baku.

Para ainda ter uma chance na reta mais longa do calendário da F1 e pelo menos voltar a reduzir a diferença em cada volta, Verstappen tentou ‘abrir’ nas últimas curvas tanto quanto possível.

"Esse último stint foi divertido. Também beijei alguns muros, mas foi só para deixar a minha marca aqui em Baku!", brincou. "É sempre muito desafiador por aqui, na classificação e agora também no final da corrida, simplesmente pressionando ao máximo. Isso traz riscos, claro, estando perto de certos muros por dentro e por fora, mas foi legal".

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