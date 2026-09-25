F1: Verstappen explica problema com motor em Baku e descarta punição no grid

Depois de liderar o terceiro e último treino livre para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1, Max Verstappen nutria otimismo para disputar as primeiras posições do grid em Baku. No entanto, uma falha no motor comprometeu o ritmo do tetracampeão durante o treino classificatório.

Inicialmente, o problema parecia estar relacionado ao uso de energia e, portanto, a falhas no sistema elétrico da unidade de potência, mas Verstappen revelou o que realmente estava acontecendo.

“Durante toda a classificação, já desde o Q1, tive um problema com o motor, o que significava que estava perdendo pelo menos meio segundo em relação ao meu companheiro de equipe. E a situação só piorou. No Q2 e no Q3 foi um desastre total, então acho que claramente temos um problema com o motor".

Quando questionado pelo Motorsport.com, Max esclareceu que o problema inicialmente não estava relacionado ao uso de energia – como talvez parecesse –, mas sim ao motor de combustão interna.

“Não, não foi nada relacionado à parte elétrica. No Q1, percebemos imediatamente um problema. É claro que, naquele momento, você ainda pensa: ‘O que poderia ser? O motor está muito frio ou, na verdade, muito quente?’ Tudo isso é possível, porque hoje em dia tudo é muito sensível".

"Mas depois ficou claro que realmente tínhamos um problema com o motor de combustão interna. A situação só piorou e, no Q3, já não estava mais funcionando corretamente".

Como o problema inicial levou a novos contratempos

Esse problema com o motor de combustão causou, posteriormente, inúmeros outros, fazendo com que Verstappen passasse de um para outro na tarde de sexta-feira (25).

“A velocidade máxima foi diminuindo cada vez mais. Naquela segunda volta do Q3, minha bateria também não estava carregando, mas isso obviamente se devia ao problema no motor de combustão. Isso causa muitas falhas de ignição e muitos outros problemas, e confunde completamente o sistema".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Isso ficou claramente visível na câmera onboard. Entre as curvas 15 e 16, a cabeça de Verstappen deu um solavanco repentino para frente, enquanto essa normalmente seria uma seção simples de acelerar a fundo.

“Sim, porque minha bateria desligou ali”, explicou o holandês. “Como você está tão devagar nas retas, obviamente usa mais bateria ao sair das curvas para tentar compensar isso. Como resultado, você faz superclipping em alguns pontos, e esse fechamento é bastante agressivo".

“O sistema todo ficou confuso. Você passa mais tempo na reta porque está indo devagar e, por isso, gasta mais bateria. É o mesmo que acontece com a Honda, você também vê eles cortando as curvas muito mais do que todo mundo, porque precisam passar mais tempo com o acelerador a fundo nas retas".

Além dos próprios problemas com o motor, isso também atrapalhou a tática da Red Bull. Verstappen teve que abortar sua segunda volta rápida — ou o que deveria ter sido uma volta rápida —, o que, por sua vez, teve consequências para o restante da sessão.

“Tive que abortar aquela volta, mas aí você perde muita temperatura dos pneus, o que é realmente muito importante por aqui. Dava para ver todo mundo forçando o tempo todo e continuando a ziguezaguear”, disse Verstappen, destacando que quase todos no Q3 permaneceram na pista – ao contrário do que acontece em uma sessão normal de Q3.

Apenas a McLaren optou por uma volta aos boxes, mas Verstappen continuou: “Dá para ver que também não foi exatamente um sucesso para eles, então simplesmente continuamos".

“Mas se você tem que interromper uma volta, então não tem a temperatura certa dos pneus para a última volta. E o motor basicamente está falhando, e ainda teve uma bandeira amarela na minha última volta também”, continuou, referindo-se ao momento envolvendo Lando Norris. “Então, tive que deixar pelo menos dois décimos naquela curva".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

Troca de motor, mas sem penalidade no grid para Verstappen?

A Red Bull está investigando mais a fundo o problema no motor, mas a afirmação de Verstappen faz parecer improvável que ele largue com o mesmo motor a combustão interna. No entanto, o tetracampeão mundial deixa imediatamente claro que essa troca de motor não resultará em penalidade no grid.

“Bem, se ainda houver dúvidas, teremos que trocar o motor. Mas ainda temos outro motor disponível no estoque".

No entanto, uma penalidade no grid ocorrerá mais adiante neste ano, conforme confirmou o piloto da Red Bull quando questionado pelo Motorsport.com. “Sim, com certeza terá que haver uma penalidade em algum momento".

Em teoria, Baku parecia ser um bom lugar para receber uma, já que ultrapassagens parecem possíveis, mas Verstappen coloca isso em perspectiva.

“O problema é que todo mundo esgota completamente a bateria na longa reta. Então, você não consegue realmente usar a bateria para ultrapassar alguém, porque ir de 100 a zero é igual para todo mundo".

Isso significa que Verstappen mantém sua oitava posição no grid e ainda buscará o pódio no sábado, embora acredite que, de outra forma, poderia ter largado na primeira fila.

“É obviamente uma pena, porque as coisas estavam indo bem esta semana. Talvez eu não tivesse igualado o tempo do George, mas há uma diferença tão grande entre o P1 e o P2 que, com certeza, estaríamos em algum lugar entre eles".

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