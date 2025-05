Max Verstappen revelou mais detalhes de seu teste de GT3 em Nordschleife, traçado de Nurburgring, no qual ele competiu sob o pseudônimo de "Franz Hermann" durante um teste oficial da Nurburgring Endurance Series. O tetracampeão de Fórmula 1 pilotou uma Ferrari 296 GT3 da Emil Frey Racing, que a equipe suíça normalmente corre no DTM. O protegido de Verstappen, Thierry Vermeulen, é um dos pilotos da equipe.

Há muitos rumores de que Verstappen estava no ritmo desde o início e, quando lhe perguntaram se ele havia batido o recorde de volta de 7min49,578s do piloto norueguês Christian Krognes na NLS GT3, o holandês confirmou que era verdade.

"Eles me pediram um nome falso, então eu disse: 'Vamos fazer o mais alemão possível'", falou Verstappen sobre sua escolha de correr como Franz Hermann. "Então você não está na lista de inscritos. Caso contrário, as pessoas acordavam às 8 da manhã sabendo que meu nome estava na lista. Eu sabia que, quando estivesse lá, as pessoas perceberiam, é normal. Mas às 8 ou 9 da manhã, estava tudo bem calmo."

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Eu fui [mais rápido do que o recorde de volta do NLS GT3], mas não estou lá para mostrar que posso quebrar um recorde de volta ou qualquer outro. Eu estava apenas me divertindo e aprendendo a pista junto com a equipe."

Verstappen explicou que o teste não era para tentar provar seu valor com uma volta rápida, mas para ajudar Emil Frey a se preparar para uma possível entrada em um futuro próximo. Além disso, o holandês acrescentou que o teste o ajudaria a se familiarizar com o circuito alemão, caso ele desejasse um dia participar das 24 Horas de Nurburgring.

"Emil Frey também não esteve lá antes, então, para eles, o sonho também é fazer 24 horas lá", acrescentou o holandês. "Tivemos um bom tempo para acelerar e também tivemos sorte com as condições. O tempo estava muito bom e ensolarado. Isso é ótimo se você puder fazer isso."

"Eu gostaria de fazer isso no futuro. É por isso que estou fazendo todas essas coisas para me preparar um pouco, ganhar um pouco de experiência. Então, você não precisa fazer isso no futuro."

Max Verstappen, Ferrari 296 GT3 da Emil Frey Racing Foto de: Max Verstappen

"É a minha paixão. Estou correndo este ano também com a equipe GT3, quero reunir mais informações para mim. E, no final das contas, é o meu momento particular."

Verstappen precisaria obter uma permissão DMSB para correr em Nordschleife. Para correr com máquinas GT3, isso provavelmente significaria que ele precisaria passar pelas categorias para fazê-lo, a menos que recebesse uma dispensa especial.

Ele calculou que deu "milhares" de voltas no simulador antes de chegar à pista histórica, garantindo que conhecia o circuito com a palma de sua mão e que só precisaria avaliar o nível de aderência quando estivesse ao volante da Ferrari.

"Dei milhares de voltas por lá", acrescentou, "então, para mim, quando cheguei lá na vida real, foi mais para conhecer o nível de aderência do novo asfalto em alguns lugares e depois o nível de aderência do carro. É claro que algumas barreiras aqui e ali foram um pouco modificadas. O mais importante é que você saiba exatamente para onde está indo e isso eu já sabia."

"Ainda sinto mais adrenalina na F1. Ao mesmo tempo, também me diverti muito lá fora. Mas é um teste, então, de qualquer forma, você está sempre um pouco mais relaxado.

"Foi um dia inteiro com todos os carros, caminhões de reboque, tudo. Mas [o tráfego] estava bom. Não é como se fosse a primeira vez para mim também. Você sabe, na simulação você tem o mesmo com categorias lentas. Você tem que tomar seu tempo, saber onde pode passar ou não e também não quer ficar muito fora da linha. Eu me diverti muito."

