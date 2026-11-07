F1: Verstappen explica troca de motor e desinteresse pela classificação no GP de São Paulo
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Max Verstappen falou depois da classificação no GP de São Paulo sobre os problemas enfrentados na sexta-feira e porque achou melhor não sair no Q2 neste sábado. O holandês também não crê na possibilidade de fazer uma corrida milagrosa amanhã — ainda que seu histórico de corridas de recuperação em Interlagos seja invejável.
Segundo o tetracampeão, a decisão de trocar toda a unidade de potência foi tomada na sexta-feira. O piloto explicou que o plano original era usá-lo durante todo o fim de semana.
“Não, surgiu ontem [a decisão]. Não era o plano original ao começar o fim de semana, mas surgiu ontem”, disse Verstappen. Sobre a possibilidade de recuperação na corrida de domingo, ele foi pessimista.
“No passado era [mais fácil de ultrapassar], mas agora não temos mais o DRS. E o modo de ultrapassagem é bem limitado aqui. Por causa da longa reta, todo mundo acaba usando toda a bateria. Então, a diferença de velocidade na reta acaba sendo muito menor. É bem parecido com o México, na verdade. Por isso, acho que será bem mais difícil ultrapassar do que o normal”, explicou o piloto que já venceu no Brasil em 2024 largando de P17 posição e fez o P3 ano passado largando do pit lane.
Sobre a decisão de não sair no Q2, Verstappen explicou que fazer ou não uma volta rápida dependia das condições climáticas.
“Dependia um pouco das condições climáticas, mas sim, acho que foi a decisão certa”, disse o holandês. No Q2 a chuva até chegou a diminuir, com alguns pilotos trocando os pneus para um jogo de intermediários. Porém, ainda havia o risco de algum acidente (como ocorreu com o brasileiro Rafael Câmara.
Max ainda explicou que não focou e nem pensou em se divertir na classificação. O foco do tetracampeão está na corrida.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Srinivasa Krishnan
“Não, na verdade não [me diverti], porque não estou disputando nada. Já estou com a cabeça no amanhã, então o objetivo era apenas completar uma volta, sem correr riscos. Em todas as voltas que dei, estivemos lá na frente, mas, para mim, isso não é surpresa.”
Verstappen ainda deu o cenário que ele precisa para conseguir uma vitória milagrosa amanhã:
“Muitos safety cars, então eles não conseguem abrir vantagem. A situação acaba voltando sempre para mim. Vamos ver. Sinceramente, nem penso muito nisso. Vou focar a partir da primeira volta e ver onde termino.”
O piloto também comentou sobre ter o seu maior rival, Lewis Hamilton, largando com ele na parte de trás do grid: “Espero que a gente consiga superar os carros à nossa frente o mais rápido possível”, encerrou o holandês.
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