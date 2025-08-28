Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Verstappen explica vantagem técnica da McLaren em 2025

Tetracampeão aponta várias características que tornam a McLaren intocável na temporada 2025 da F1

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Faltando ainda 10 GPs para o fim da temporada 2025 da Fórmula 1, a McLaren tem quase certeza de que conquistará os dois títulos (de pilotos e de construtores) da campanha atual. Max Verstappen apontou várias características que tornam a McLaren intocável neste ano.

Leia também:

A equipe de Woking desfruta de uma liderança dominante na classificação dos construtores, enquanto Max Verstappen - o primeiro piloto que não é da McLaren no campeonato de pilotos - está 97 pontos atrás de Oscar Piastri. Isso significa que a escuderia está no caminho certo para garantir seu primeiro título de pilotos desde 2008, restando a Piastri e Lando Norris a disputa entre eles.

Para Verstappen, o cenário mais realista é a posição de 'melhor do resto' - embora ele tenha admitido na Hungria que até mesmo vencer uma única corrida no restante da temporada é uma tarefa difícil.

Isso se deve, logicamente, ao fato de a McLaren ter estabelecido o padrão de referência com o MCL39, com Verstappen identificando alguns aspectos que se destacam em particular.

"Em primeiro lugar, o carro da McLaren é definitivamente melhor com seus pneus", disse o holandês. "Ele mantém os pneus vivos muito melhor do que todos os outros carros do grid. Você pode ver isso claramente no molhado, especialmente nos intermediários. Se você tiver um bom gerenciamento de pneus, ele se destaca ainda mais nesse pneu porque é mais frágil. Ele superaquece ainda mais rápido, e eles definitivamente têm isso muito bem sob controle".

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

É exatamente por isso que Verstappen não vê mais as corridas com chuva como uma vantagem óbvia nesta temporada. Em uma corrida chuvosa - em que tudo depende mais do piloto do que do maquinário - ele ainda pode ter uma vantagem, mas em condições mistas a vantagem dos pneus da McLaren, de acordo com Verstappen, só se torna mais aparente.

"Ao mesmo tempo, acho que o desempenho deles em velocidade média é incrível em comparação com, eu diria, todos os outros no grid", acrescentou. "A rotação que eles têm no eixo dianteiro sem perder a traseira é algo que também é incrível de se ver. Isso é algo que estamos tentando alcançar também, é claro".

No entanto, Verstappen sabe que isso é praticamente inatingível este ano. Embora a Red Bull, de acordo com o consultor da escuderia Helmut Marko, ainda traga algumas atualizações para Zandvoort, o foco de todas as fábricas - incluindo a da equipe taurina - há muito tempo mudou para os novos regulamentos técnicos de 2026.

Por que Stella concorda com Verstappen

O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, concordou com a avaliação de Verstappen sobre o MCL39: "Essa é uma resposta fácil, porque pode ser respondida apenas com a análise dos dados do GPS. Quando você olha a comparação de velocidade com outras equipes, os dados dizem que a McLaren pode gerar a maior velocidade no meio da curva em curvas de velocidade média. Portanto, acho que a avaliação de Max está correta".

No entanto, Stella ainda não acredita que o MCL39 da McLaren seja o carro mais versátil da F1. "Ainda temos nossos pontos fracos", insistiu. "Se você olhar para uma curva de alta velocidade como Copse, por exemplo, ou Pouhon, não somos o carro mais rápido".

"Da mesma forma, provavelmente nas [curvas] de velocidade muito baixa, não somos o carro mais rápido. Mas a maioria das curvas do campeonato são curvas de velocidade média e, certamente, nessa faixa, nosso carro é, com certeza, o melhor".

CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

 

Ronald Vording Fórmula 1 Max Verstappen Red Bull Racing McLaren
