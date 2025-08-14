Todas as categorias

Edição

Brasil
Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Verstappen "explora" regras como "forma de arte", diz diretor da Red Bull

Stephen Knowles afirmou que holandês tornou estudo das regras como parte fundamental de seu sucesso

Alex Harrington
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

O domínio de Max Verstappen sobre o regulamento da Fórmula 1 foi descrito como uma "forma de arte" pelo diretor esportivo da Red Bull, Stephen Knowles. Em entrevista ao podcast The Inside Track, ele discutiu o amplo conhecimento do holandês sobre os regulamentos esportivos e como o piloto conseguiu aproveitá-lo em suas corridas.

Leia também:

Knowles, que atua como diretor de esportes da Red Bull desde a saída de Jonathan Wheatley, elogiou a exploração das regras por Verstappen, argumentando que isso é tão importante para seu desempenho quanto seu "ritmo puro".

"Ele tem um conhecimento muito, muito bom dos regulamentos esportivos e das diretrizes de direção.”

"E eu sei que isso também já foi bastante abordado, pois ele transformou em arte aprender exatamente o que você pode e não pode fazer, o que você deve e não deve fazer, e realmente explorar isso.”

"E às vezes pode dividir opiniões, mas acho que essa é uma área de desempenho como qualquer outra.”

"Acho que as regras que usamos para correr fazem parte do cenário esportivo e tirar o máximo proveito disso é uma parte importante, uma grande área [de] seu desempenho, assim como o ritmo bruto", explicou.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

A capacidade de Verstappen de pilotar dentro do regulamento, embora seja uma habilidade que às vezes recebe críticas, tornou-se uma característica definidora de sua pilotagem.

O GP dos Estados Unidos do ano passado foi um exemplo claro disso, com Lando Norris, da McLaren, sendo penalizado por uma tentativa de ultrapassagem de Verstappen nos estágios finais da corrida. Com os dois pilotos saindo da pista, Norris recebeu uma penalidade de cinco segundos, o que motivou comentários do piloto da Red Bull.

"No fim das contas, você não pode ultrapassar fora da linha branca", disse ele antes do GP do México de 2024. "Essa é uma regra muito clara e eu mesmo já fui punido por isso."

“Não entendo por que, de repente, precisamos pedir e gritar por mudanças no regulamento quando já é assim há muito tempo. Cresci no kart, na F3, na F1, você sabe que não pode ultrapassar a linha branca. É simples assim.”

“Se trata de como as regras são escritas. Eu não as criei, em primeiro lugar, apenas as sigo ao máximo que posso. Claro, às vezes você se engana, já tivemos isso no passado. Eu apenas aplico as regras e jogo com elas.”

Essa abordagem clara do atual campeão é uma característica apreciada por Knowles.

“Ele leva muita coisa em consideração. Temos conversas muito honestas. Ele não é o tipo de pessoa com quem você precisa contornar um problema. Você consegue ser muito direto, o que eu realmente aprecio.”

Alex Harrington Fórmula 1 Max Verstappen Red Bull Racing
