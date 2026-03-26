F1: Verstappen expulsa repórter antes de coletiva de imprensa no Japão; entenda

Max Verstappen protagonizou um momento incomum nesta quinta-feira durante o dia de mídia do GP do Japão de Fórmula 1. O holandês expulsou um jornalista e se recusou a começar a coletiva de imprensa antes que o homem saísse da sala.

O repórter em questão é Giles Richards, do jornal britânico The Guardian. Ao avistar o jornalista na sala, o tetracampeão disse que "não falaria até ele sair". Richards então questionou Verstappen se o pedido era "por causa da pergunta do ano passado", o que o holandês confirmou. O repórter então fala que "foi apenas uma pergunta que te fiz em Abu Dhabi" e o piloto holandês diz "sim. Saia". Richards gravou a troca entre eles e deixou a sala.

Após o GP de Abu Dhabi do ano passado, última etapa do campeonato e a qual consagrou Lando Norris como campeão de 2025 por apenas dois pontos, Richards perguntou a Verstappen sobre um acidente envolvendo o holandês e George Russell no GP da Espanha, alguns meses antes. O tetracampeão havia batido no britânico da Mercedes e foi penalizado em 10s, perdendo cinco posições e nove pontos.

Então, em dezembro, o repórter questionou se o holandês tinha se arrependido do lance com Russell, considerando a perda de pontos valiosos na ocasião. Nitidamente irritado, Verstappen respondeu: "Você esquece todas as outras coisas que aconteceram durante a minha temporada. A única coisa que você menciona é Barcelona. Eu sabia que isso viria. Você está dando um sorriso bobo agora. Eu não sei. No fim das contas isso faz parte das corridas. Você vive e aprende. O campeonato tem 24 etapas. Eu também já recebi muitos ‘presentes de Natal antecipados’ na segunda metade, então dá pra questionar isso também".

Essa não é a primeira vez que Verstappen age em relação a mídia britânica. Em 2022, ele chegou a boicotar brevemente a Sky Sports depois que um de seus comentaristas falou que Lewis Hamilton havia sido "roubado" no fim de 2021. Na ocasião, o então diretor de prova Michael Masi não seguiu o procedimento correto para reiniciar a corrida após a entrada do safety car, situação que continua dividindo fãs.

A investigação da própria FIA sobre o evento reconheceu mais tarde que o “erro humano” foi o responsável por reiniciar a corrida com uma volta restante antes da bandeira quadriculada, em vez de terminar com a pista ainda neutralizada atrás do safety car.

Desde então, Verstappen continua afirmando que a cobertura de incidentes na pista em que está envolvido tende a ser desfavorável a ele.

“O problema na F1 é que 80 a 85% da mídia é britânica”, disse ele após conquistar seu quarto título mundial no Catar em 2024, uma disputa de campeonato marcada por uma narrativa dominada pela questão da 'etiqueta de pilotagem', após vários confrontos entre ele e Lando Norris. “E eu realmente senti que algumas coisas que foram escritas sobre mim não foram justas”.

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