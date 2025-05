Max Verstappen deu sua primeira entrevista na Fórmula 1 desde o nascimento de sua primeira filha, mais cedo nesta semana. Sua namorada de cinco anos, Kelly Piquet, deu à luz Lily, anunciou o casal na manhã desta sexta-feira (02).

O piloto da Red Bull não participou das atividades de mídia em Miami e desembarcou nos Estados Unidos na noite de quinta-feira, antes dos treinos.

"Felizmente, pude passar alguns dias com elas depois que ela nasceu", disse ele à ESPN. "Tem sido ótimo. Você nunca sabe realmente o que esperar, mas tem sido muito agradável e muito especial."

Quando lhe perguntaram se ele estava pesquisando para se preparar para seu novo papel como pai de menina, o tetracampeão mundial disse que já tem certa experiência com a primeira filha de Kelly Piquet, Penelope.

"Eu já sou como um pai bônus, pois minha namorada tem uma filha, então eu a vi crescer desde que ela tinha um ano", disse ele sobre a menina de cinco anos, que ela divide com o ex-piloto de F1 Daniil Kvyat. Verstappen também revelou se continuará a passar um tempo jogando enquanto seus deveres de pai aumentam.

"Acho que isso vai dar certo. Quem sabe, talvez no futuro possamos fazer isso juntos. Todo mundo faz isso [ser pai] à sua maneira... tudo vai dar certo." Os comentários de Verstappen foram feitos apenas algumas horas depois que o casal confirmou o nascimento de Lily em uma postagem no Instagram.

"Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Nossos corações estão mais cheios do que nunca - você é nosso maior presente. Nós te amamos muito", escreveu a dupla, ao lado de uma foto fofa do trio no hospital.

