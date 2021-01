Piloto 'número 1' da Red Bull de forma indiscutível desde a saída do australiano Daniel Ricciardo da equipe no fim de 2018, o holandês Max Verstappen terá um novo companheiro em 2021: o mexicano Sergio Pérez, que substitui o anglo-tailandês Alexander Albon.

Verstappen reconheceu as qualidades de Pérez, mas já falou em 'destruí-lo' ao ser questionado sobre a briga interna da Red Bull na Fórmula 1 2021. A declaração do jovem piloto foi ao Ziggo Sport, da Holanda.

“No fim das contas, venci todo mundo, e isso é bom”, falou Verstappen em relação aos duelos com companheiros de equipe. Ele, porém, foi batido por Ricciardo na temporada 2017 da categoria.

“Como meu pai sempre diz, você tem de destruir seu companheiro de equipe”, explicou Verstappen, citando o pai, Jos, ex-piloto de F1. “Claro que você precisa ser mais rápido do que seu companheiro de equipe. E sei que Sergio tem o mesmo objetivo”, seguiu Max.

“Acho isso bom porque é a única forma de trazer a equipe para a frente com os dois carros, como foi o caso da Red Bull com Daniel”, completou o holandês, fazendo crítica velada a Albon, que substituiu o francês Pierre Gasly a partir do GP da Bélgica de 2019.

