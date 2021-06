Neste sábado, a Fórmula 1 definiu o grid de largada para o GP da França, sétima etapa da temporada 2021. E em uma classificação movimentada, marcada por bandeiras vermelhas, tivemos uma disputa intensa entre Red Bull e Mercedes pela pole, com Max Verstappen garantindo a posição de honra, tendo ao seu lado no domingo Lewis Hamilton, em mais um capítulo da disputa pelo título de 2021.

No TL3, realizado mais cedo neste sábado, Max Verstappen mostrou a força da Red Bull, entregando uma volta voadora com dez minutos para o fim e garantindo a liderança com 01min31s300, 0s747 mais rápido que Valtteri Bottas, que foi o segundo, enquanto Lewis Hamilton foi apenas o quinto.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1

Todo o grid foi para a pista assim que a direção de prova autorizou o início da contagem regressiva de 18 minutos.

E antes mesmo da primeira volta rápida ser completada, a sessão foi paralisada. Yuki Tsunoda perdeu o controle da AlphaTauri, rodou e bateu de leve na barreira de proteção. Mas como o japonês não conseguiu remover o carro, a direção de prova precisou acionar a bandeira vermelha para efetivar a retirada.

A sessão foi retomada após 10 minutos de paralisação, com 14min20s ainda restantes no cronômetro. Assim que a direção de prova anunciou a retomada do Q1, todo o grid se alinhou na saída do pitlane para garantir uma boa posição, já que ninguém havia feito uma volta rápida ainda.

Com muito trânsito na pista, Charles Leclerc foi o primeiro a marcar tempo, com 01min33s187, sendo rapidamente superado por outros pilotos. Ao final da primeira rodada de voltas, Verstappen ocupava a ponta com 01min31s003, melhor tempo do fim de semana, 0s559 a frente de Pérez, 0s668 de Bottas e 0s691 de Hamilton, com Gasly fechando o top 5.

O Q1 foi efetivamente encerrado a 21 segundos do fim, devido a uma batida de Mick Schumacher, colocando um fim amargo em um dia promissor para o alemão, que terminou em 14º, colocando a Haas no Q2 pela primeira vez no ano.

No final, Verstappen nem precisou sair dos boxes novamente para garantir a liderança do Q1 com 01min31s001, 0s236 mais rápido que Hamilton com Pérez em terceiro (+ 0s559) e Bottas em quarto (+ 0s668). Fecharam o top 10: Norris, Gasly, Sainz, Vettel, Ocon e Alonso.

Foram eliminados, ocupando as posições de 16º a 20º: Nicholas Latifi, Kimi Raikkonen, Nikita Mazepin, Lance Stroll e Yuki Tsunoda. O canadense da Aston Martin não chegou a completar uma volta rápida sem problemas, tendo uma deletada por limites de pista e outra com um erro.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Q2

Exceto a dupla da Alpine, todo o grid saiu rapidamente assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. E, tirando Russell, todos com pneus médios, enquanto o piloto da Williams estava de macios.

Após a primeira rodada de voltas, Sergio Pérez ocupava a ponta ao marcar 01min30s971, 0s109 mais rápido que Verstappen, enquanto Sainz era o terceiro, Bottas o quarto e Gasly o quinto, enquanto Hamilton era o sexto, a mais de meio segundo do tempo do mexicano.

No final, a Mercedes respondeu a Red Bull, fazendo uma dobradinha no Q2, com Valtteri Bottas na frente marcando 01min30s735, apenas 0s053 a frente de Hamilton. Pérez foi o terceiro, a 0s236 do finlandês e Verstappen foi o quarto, a 0s345. Completaram o top 10, sendo classificados para o Q3: Sainz, Gasly, Norris, Alonso, Leclerc e Ricciardo.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º respectivamente: Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, George Russell e Mick Schumacher, que não conseguiu participar do Q2 devido ao acidente.

Q3

Após a primeira saída, Verstappen tinha a pole provisória, ao marcar 01min30s325, quase quatro décimos mais rápido que Hamilton, enquanto Pérez e Bottas vinham em terceiro e quarto, respectivamente.

No final, a pole position ficou com Max Verstappen, que garantiu sua segunda pole do ano ao marcar 01min29s990. Lewis Hamilton sai em segundo, com Valtteri Bottas em terceiro. Completaram o top 10: Sergio Pérez, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Lando Norris, Fernando Alonso e Daniel Ricciardo.

A Fórmula 1 volta a Paul Ricard neste domingo, para a sétima etapa da temporada 2021. A largada está marcada para 10h, com transmissão da Band. E já deixe anotado aí: assim que acabar o GP, corre para o canal do Motorsport.com no YouTube para acompanhar mais uma edição do Pódio ao vivo, com uma análise completa da prova. Não perca!

Q4: A análise completa do treino de classificação do GP da França

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #112 – TELEMETRIA: A volta da F1 a um circuito ‘normal’ com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.