O tetracampeão mundial Max Verstappen afirmou que seu carro está “perdendo muito tempo por volta” devido a problemas significativos de equilíbrio visto durante os treinos livres no GP do Japão de Fórmula 1.

Verstappen ficou em sétimo lugar no TL1 realizado nesta sexta-feira - oito décimos atrás do líder George Russell, da Mercedes, após reclamar da falta de rotação de seu RB22. À medida que a Red Bull fazia as alterações necessárias na configuração, a subviragem (sair de frente) pareceu se transformar em sobreviragem (sair de traseira), com o holandês enfrentando dificuldades especialmente nas famosas curvas de Suzuka.

O piloto da equipe de Milton Kynes mostrou perplexidade com as mudanças extremas de equilíbrio do carro ao longo das sessões, fator que ele e sua equipe parecem não conseguir resolver.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Clive Rose / Fórmula 1 via Getty Images

“Nós simplesmente tivemos muito mais dificuldade com o equilíbrio do carro, a aderência”, disse ele ao terminar o dia em 10º lugar, 1s3 segundos atrás do P1 no TL2, Oscar Piastri. “Tive duas situações opostas hoje e o problema é que basicamente nunca conseguimos acertar. Você vai de um extremo a outro e isso está nos custando muito tempo de volta."

"Não é como na China, mas ainda estamos longe. Ainda não entendemos direito por que estamos tão atrás no setor um. Basicamente, nas curvas de média a alta velocidade. Isso é algo em que precisamos trabalhar. Não acho que seja uma solução fácil da noite para o dia. Algumas coisas não estão dando certo no momento."

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