F1: Verstappen 'acende alerta' e escancara possível realidade dos testes em Barcelona

As 11 equipes de Fórmula 1 estão se preparando para a temporada de 2026, que marca a estreia do novo conjunto de regras da categoria. Todas elas terão a oportunidade de levar os novos carros para a pista entre os dias 26 e 30 de janeiro, no teste fechado que acontecerá em Barcelona, porém, segundo Max Verstappen, o maior movimento será dentro das garagens.

Essa primeira sessão no circuito espanhol servirá como uma espécie de shakedown para que os times possam analisar o funcionamento de seus monopostos e também 'dar uma espiada' no trabalho dos rivais. Novos testes serão realizados em fevereiro, no Bahrein, com a presença da imprensa.

Em entrevista ao jornal suíço Blick, o tetracampeão admitiu que "nenhum de nós tem ideia sobre o novo carro ou sobre o motor" e não está com altas expectativas para o treino em Barcelona. Em 2026, a Red Bull de Verstappen irá, pela primeira vez, utilizar a própria unidade de potência, desenvolvida em parceria com a Ford.

"Acredito que, durante os primeiros testes em Barcelona, começando em 26 de janeiro, iremos passar mais tempo na garagem do que na pista. Espero que saibamos mais após os dois testes no Bahrein em fevereiro", falou.

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!