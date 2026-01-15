F1: Verstappen 'acende alerta' e escancara possível realidade dos testes em Barcelona
Tetracampeão acredita que novos carros não estarão na pista muito tempo
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
As 11 equipes de Fórmula 1 estão se preparando para a temporada de 2026, que marca a estreia do novo conjunto de regras da categoria. Todas elas terão a oportunidade de levar os novos carros para a pista entre os dias 26 e 30 de janeiro, no teste fechado que acontecerá em Barcelona, porém, segundo Max Verstappen, o maior movimento será dentro das garagens.
Essa primeira sessão no circuito espanhol servirá como uma espécie de shakedown para que os times possam analisar o funcionamento de seus monopostos e também 'dar uma espiada' no trabalho dos rivais. Novos testes serão realizados em fevereiro, no Bahrein, com a presença da imprensa.
Em entrevista ao jornal suíço Blick, o tetracampeão admitiu que "nenhum de nós tem ideia sobre o novo carro ou sobre o motor" e não está com altas expectativas para o treino em Barcelona. Em 2026, a Red Bull de Verstappen irá, pela primeira vez, utilizar a própria unidade de potência, desenvolvida em parceria com a Ford.
"Acredito que, durante os primeiros testes em Barcelona, começando em 26 de janeiro, iremos passar mais tempo na garagem do que na pista. Espero que saibamos mais após os dois testes no Bahrein em fevereiro", falou.
VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários