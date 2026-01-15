F1: Verstappen 'acende alerta' e escancara possível realidade dos testes em Barcelona

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

WEC
WEC
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Geral
Geral
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma
Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: Verstappen 'acende alerta' e escancara possível realidade dos testes em Barcelona

Tetracampeão acredita que novos carros não estarão na pista muito tempo

Redação Motorsport.com
Publicado:
Add as a preferred source
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

As 11 equipes de Fórmula 1 estão se preparando para a temporada de 2026, que marca a estreia do novo conjunto de regras da categoria. Todas elas terão a oportunidade de levar os novos carros para a pista entre os dias 26 e 30 de janeiro, no teste fechado que acontecerá em Barcelona, porém, segundo Max Verstappen, o maior movimento será dentro das garagens. 

Leia também:

Essa primeira sessão no circuito espanhol servirá como uma espécie de shakedown para que os times possam analisar o funcionamento de seus monopostos e também 'dar uma espiada' no trabalho dos rivais. Novos testes serão realizados em fevereiro, no Bahrein, com a presença da imprensa.

Em entrevista ao jornal suíço Blick, o tetracampeão admitiu que "nenhum de nós tem ideia sobre o novo carro ou sobre o motor" e não está com altas expectativas para o treino em Barcelona. Em 2026, a Red Bull de Verstappen irá, pela primeira vez, utilizar a própria unidade de potência, desenvolvida em parceria com a Ford. 

"Acredito que, durante os primeiros testes em Barcelona, começando em 26 de janeiro, iremos passar mais tempo na garagem do que na pista. Espero que saibamos mais após os dois testes no Bahrein em fevereiro", falou. 

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Mais de R$537 milhões ao ano: veja quais são os pilotos de F1 que estão na lista dos 100 atletas mais bem pagos de 2025
Próximo artigo F1: Audi anuncia Gillette como patrocinadora a partir da temporada 2026

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Racing Bulls exibe identidade visual de carro de 2026; confira

F1: Racing Bulls exibe identidade visual de carro de 2026; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Racing Bulls exibe identidade visual de carro de 2026; confira
F1: Red Bull apresenta pintura para temporada de 2026; veja imagens

F1: Red Bull apresenta pintura para temporada de 2026; veja imagens

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull apresenta pintura para temporada de 2026; veja imagens
F1: Audi anuncia Gillette como patrocinadora a partir da temporada 2026

F1: Audi anuncia Gillette como patrocinadora a partir da temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Audi anuncia Gillette como patrocinadora a partir da temporada 2026

Últimas notícias

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Entre em contato

© 2026 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros