F1 - Verstappen faz provocação sobre atrito Leclerc x Hamilton: “Eu nunca contrataria dois 1º pilotos”

Questionado sobre o atrito entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton na Ferrari, Max Verstappen afirmou que nunca optaria por dois pilotos nº 1 se fosse chefe de equipe na Fórmula 1. O holandês da Red Bull acredita que basta um bom carro e que um “segundo piloto decente” funcionaria melhor nessa situação.

Embora Frederic Vasseur, chefe de equipe da Scuderia, tenha conversado com Lewis Hamilton e Charles Leclerc na noite de quinta-feira (05) em São Paulo para esclarecer as coisas, já havia sido dito e escrito muito sobre o desentendimento na equipe de Maranello no México.

Quando Verstappen foi questionado sobre sua opinião no Brasil, o piloto da Red Bull indicou que vê o incidente principalmente como uma consequência da formação da equipe de pilotos da Ferrari. Com dois capitães em um mesmo barco, coisas assim estão fadadas a acontecer, disse o holandês à Viaplay.

“Se houvesse simplesmente um número um claro e um número dois claro, eles teriam passado por aquela curva em primeiro e segundo, e teriam terminado em primeiro e segundo também. Ou talvez em primeiro e terceiro, mas isso também está bom. Como equipe, vocês ainda estão somando bons pontos”, disse Verstappen.

Segundo Leclerc, o incidente no México esteve relacionado em grande parte ao traçado do Autódromo Hermanos Rodríguez, mas Verstappen vê isso principalmente como uma confirmação de uma filosofia que ele defende há algum tempo – inclusive quando pensa da perspectiva de um chefe de equipe.

“Já disse isso antes”, continuou Max. “As pessoas costumam discordar de mim, mas se eu fosse chefe de equipe – se tivesse minha própria equipe – nunca contrataria dois pilotos número um, porque aí acontece isso".

“Então isso é normal. Um não vai ceder para o outro, porque é claro que ambos acham que podem vencer, e eu também sou assim. Portanto, se eu fosse chefe de equipe, nunca optaria por dois pilotos número um. Algumas pessoas discordam totalmente disso, mas tudo bem também".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Quando questionado se leva isso especificamente em consideração ao tomar suas próprias decisões de carreira na F1 – por exemplo, ao escolher uma equipe ou assinar um novo contrato –, o tetracampeão continuou: “Às vezes você pode não ter escolha nisso também, mas [ter dois pilotos principais] realmente torna tudo mais complicado".

Verstappen acredita que um carro competitivo é tudo o que ele precisa para dar conta do recado. O holandês deixou isso claro mais uma vez recentemente ao se referir à temporada 2023, na qual sua própria pontuação, por si só, teria sido suficiente para conquistar o campeonato de construtores.

“Se você tem um bom carro, então também não precisa necessariamente disso, de dois pilotos número um. Basta um segundo piloto decente”, acrescentou. “Ao longo da história da F1, também sempre ficou claro que algo assim funciona perfeitamente bem, mesmo por anos.”

Com essas palavras finais, Verstappen não estava se referindo apenas à sua própria carreira, mas também a Hamilton, que enfrentou pouca resistência de Valtteri Bottas durante a maior parte dos anos em que conquistou o título pela Mercedes, e a Michael Schumacher, que teve Rubens Barrichello ao seu lado na Ferrari.

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