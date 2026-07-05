F1: Verstappen fica na 'bronca' com Red Bull e alega não ter sido ouvido pela equipe
Tetracampeão queria disputar o GP da Grã-Bretanha com novo motor, mas time de Milton Keynes optou por não efetuar a troca
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen se encaminhava para subir ao pódio no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 quando perdeu o controle do carro na famosa curva Copse, já na reta final da prova, e abandonou a corrida por conta de um problema já conhecido: a asa traseira. Além disso, o tetracampeão reclamou de não ter sido ouvido pelo time em relação à unidade de potência.
Restavam cinco voltas para o fim da prova na Inglaterra quando o safety car precisou entrar em ação porque o carro do tetracampeão estava preso na caixa de brita. Pelo rádio, o descontentamento com a resposta do RB22 deixou claro que a responsabilidade pelo problema não vinha do fator humano.
"Eu estou preso, cara. Que se fo** esse carro. Po***, é inacreditável".
Falando com a mídia após a corrida, o piloto da Red Bull explicou que a asa traseira não funcionou corretamente, causando uma situação semelhante a da classificação para o GP da Áustria, na última semana - e destacou o quão perigoso esse defeito é.
"[Foi] como em Spilberg, mas uma falha diferente, embora o resultado tenha sido o mesmo. Novamente, ao entrar na cruva, a asa traseira não se fixava totalmente e, com isso, perdi muita pressão aerodinâmica. É extremamente perigoso porque você realmente se machucar e isso aconteceu duas vezes. Tive sorte na Áustria e aqui, mas é por isso que acabo perdendo a paciência com isso".
Laurent Mekies, chefe da equipe de Milton Keynes, assumiu a responsabilidade pelo ocorrido e pediu desculpas ao tetracampeão.
"Tivemos um problema com a asa traseira, então a responsabilidade é nossa. Pedimos desculpas ao Max. Não é a primeira vez que enfrentamos uma adversidade que o tira da pista. Nunca é agradável quando isso acontece. O importante é que ele está bem e o ritmo foi certamente melhor do que havíamos demonstrado até agora neste fim de semana", declarou à emissora holandesa Viaplay.
Por fim, Verstappen seguiu na 'bronca' com a equipe porque queria trocar a unidade de potência e a Red Bull optou por seguir com o mesmo motor neste fim de semana.
"Mesmo que tivéssemos terminado no pódio não seria merecido. Porque com os pneus duros, estávamos muito lentos. Não sei como consegui manter George e Lewis atrás de mim por tanto tempo. Durante todo o fim de semana o equilíbrio do caror estava péssimo, eu também não tinha velocidade de reta em comparação com o outro carro da equipe."
"Eu queria largar do pitlane e não sei [porque a equipe não me ouviu]. Talvez eles estivessem confiantes de que conseguiriam consertar [o problema], mas eu não estava".
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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