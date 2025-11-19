Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Verstappen ficou "impressionado" com novo motor da Red Bull, afirma diretor técnico

Ben Hodgkinson, diretor técnico da Red Bull Ford Powertrains, revelou que o tetracampeão já viu o novo motor de 2026 em funcionamento

Redação Motorsport.com
Editado:

Com a temporada 2025 da Fórmula 1 na sua reta final, a preocupação com o novo regulamento técnico de 2026, que vai mudar tanto o chassi aerodinâmico quanto o motor, já é o principal foco nas equipes e, por consequência, nos pilotos. No entanto, um dos pilotos mais vocais sobre os problemas dos carros, Max Verstappen, está gostando das novas unidades de potência da Red Bull, desenvolvidos em parceria com a Ford.

Leia também:

A Red Bull deixará de ser uma equipe-cliente (atualmente da Honda) para se transformar em um time de fábrica em 2026. Ben Hodgkinson, diretor técnico da Red Bull Ford Powertrains, revelou, ao podcast Insider Track, que Verstappen já viu o novo motor de 2026 em funcionamento, com primeiras impressões positivas.

"Ele pôde ver alguns motores em funcionamento dando voltas, então pôde ouvir como seria o som da unidade de potência de 2026. Acho que ele ficou impressionado".

Hodgkinson continuou, elogiando a divisão de unidades de potência em Milton Keynes: "Esta é uma instalação excepcional montada por um grupo de pessoas realmente excepcionais. Acho que o nível de detalhamento que temos em cada elemento é absolutamente vital para tentarmos chegar onde desejamos no grid e no pódio".

Sobre a visão de Verstappen em relação aos novos motores, o diretor da RBPT afirmou que ele acrescenta muito para o time técnico: "Ele tem um ótimo entendimento. Tenho certeza de que isso é parte de sua vantagem, para ser honesto".

"Ele estava fazendo muitas perguntas realmente inteligentes enquanto andávamos. Ele realmente queria saber mais sobre certas partes das quais estávamos falando. Foi um verdadeiro prazer contar a ele mais sobre o assunto".

"Ele certamente estava muito interessado em salientar a importância do desempenho. Todos nós estamos buscando estar na frente. Essa é a única coisa que é sucesso e qualquer outra coisa não é boa o suficiente. Portanto, é para isso que estamos nos esforçando", concluiu.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

