F1: Verstappen gostaria de ter Vettel como consultor da Red Bull

Max Verstappen disse que daria as boas-vindas ao outro tetracampeão da Fórmula 1 da Red Bull, Sebastian Vettel, na equipe em uma função de consultor. No início desta semana, o ex-piloto disse que estava em conversas iniciais com o consultor da Red Bull, Helmut Marko, sobre a ideia de suceder o austríaco de 82 anos quando o contrato com a equipe terminar em 2026.

"Estamos em contato sobre isso, embora talvez ainda não de forma tão intensa ou aprofundada, mas é possível", disse Vettel à emissora austríaca ORF. "A forma que isso pode assumir terá que ser vista. Ele já disse algumas vezes que iria parar, mas ainda está aqui, e eu lhe desejo tudo de bom para que ele continue por aqui por muito tempo".

"E não acho que o objetivo seja ter alguém que simplesmente o substitua. Mas talvez, seja quem for, seria bom se o trabalho que ele fez fosse continuado".

Verstappen, que espelhou a trajetória de Vettel na Red Bull com quatro títulos mundiais consecutivos, diz que daria as boas-vindas ao alemão na equipe.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"É mais do que normal que alguém que conquistou tanto com a Red Bull, que foi criado pela RedBull... que, de certa forma, sempre há uma vaga disponível, certo?" Verstappen comentou antes do GP da Áustria.

"Acho que Seb sempre manteve um relacionamento muito bom com Helmut, mesmo quando ele saiu. É claro que eu não sabia que eles estavam conversando, mas tenho certeza de que sempre haverá um espaço para Seb de qualquer forma".

Marko está envolvido com a Red Bull desde o início da equipe, em 2005, inicialmente como conselheiro do falecido coproprietário da marca de bebidas energéticas Dietrich Mateschitz e, mais tarde, como peça-chave na gestão de pilotos. O austríaco ainda não decidiu se continuará na equipe depois de seu contrato atual, em 2026, quando terá 84 anos.

"A questão da sucessão é uma dessas questões também... vamos colocar desta forma, há muitas pessoas que querem seguir", disse Marko ao Kleine Zeitung esta semana.

"O perfil de que precisamos é muito amplo e muito exigente - ele é definido no mais alto nível. E os dois acionistas, Mark Mateschitz e Chalerm Yoovidhya, também estão lá com suas próprias ideias. Não estamos falando especificamente sobre o cargo, mas [Sebastian] está acompanhando tudo de perto".

RBR e cia AMEAÇAM McLAREN? E Bortoleto? Drugo 'na' Cadillac, F1 na Áustria: TELEMETRIA RICO PENTEADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!