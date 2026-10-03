"Momento especial": Verstappen celebra fila com Hamilton e primeira pole da Red Bull-Ford na F1

Demorou 16 corridas, mas Max Verstappen e a Red Bull conquistaram a primeira pole position do ano com o desempenho arrasador na classificação para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. O tetra dominou todas as partes da sessão, impôs quase três décimos sobre o segundo, Lewis Hamilton, e, de quebra, fez a equipe estrear na posição de honra com motor próprio. Converter em vitória, porém, não será simples, segundo ele.

O salto da escuderia austríaca desde o início da temporada é notável. Nas primeiras rodadas, sofria para conseguir pódios e, agora, o holandês aparece consecutivamente no top 3 e disputa a ponta do grid em diversas ocasiões. Para o multicampeão, isso e a performance do carro tornaram o momento especial.

"Esteve muito bom durante toda a classificação e em uma janela de desempenho ideal", contou Verstappen à Sky Sports após a classificação do GP do Bahrein na Malásia. "Tentamos apenas não cometer grandes erros e manter o controle dos pneus, que esquentam muito e é fácil superaquecê-los durante a volta", continuou.

O problema da degradação não é exclusivo da Red Bull mas um desafio a todo o elenco da F1. As altas temperaturas combinadas com o asfalto antigo de Sepang não só atrapalharam a conservação dos compostos como também mina o potencial dos carros. O resultado disso é um grid mais 'embolado' que testou o equipamento da equipe.

Tetracampeão dividirá primeira fila com seu velho rival, Hamilton, no circuito de Sepang. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

O prognóstico antes do começo do fim de semana parecia complicado para um time ainda em evolução e pela primeira vez correndo com motor próprio, o que valorizou o resultado. "Momento incrível para nós. Considerando de onde viemos no início do ano, com todas as dificuldades, conquistar a primeira pole com nosso motor é especial", disse Verstappen.



O GP do Bahrein na Malásia de F1 está marcado para as 4h (no horário de Brasília) do próximo domingo (4). O SporTV transmite a prova na TV fechada para o Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de F1

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