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"Momento especial": Verstappen celebra fila com Hamilton e primeira pole da Red Bull-Ford na F1

Tetracampeão foi o mais rápido da classificação para o GP do Bahrein na Malásia e 'estreou' a equipe no posto mais alto do grid operando com motor próprio

Fabio Tarnapolsky Haydn Cobb
Publicado:

Demorou 16 corridas, mas Max Verstappen e a Red Bull conquistaram a primeira pole position do ano com o desempenho arrasador na classificação para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. O tetra dominou todas as partes da sessão, impôs quase três décimos sobre o segundo, Lewis Hamilton, e, de quebra, fez a equipe estrear na posição de honra com motor próprio. Converter em vitória, porém, não será simples, segundo ele.

O salto da escuderia austríaca desde o início da temporada é notável. Nas primeiras rodadas, sofria para conseguir pódios e, agora, o holandês aparece consecutivamente no top 3 e disputa a ponta do grid em diversas ocasiões. Para o multicampeão, isso e a performance do carro tornaram o momento especial.

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"Esteve muito bom durante toda a classificação e em uma janela de desempenho ideal", contou Verstappen à Sky Sports após a classificação do GP do Bahrein na Malásia. "Tentamos apenas não cometer grandes erros e manter o controle dos pneus, que esquentam muito e é fácil superaquecê-los durante a volta", continuou.

O problema da degradação não é exclusivo da Red Bull mas um desafio a todo o elenco da F1. As altas temperaturas combinadas com o asfalto antigo de Sepang não só atrapalharam a conservação dos compostos como também mina o potencial dos carros. O resultado disso é um grid mais 'embolado' que testou o equipamento da equipe.

Tetracampeão dividirá primeira fila com seu velho rival, Hamilton, no circuito de Sepang.

Tetracampeão dividirá primeira fila com seu velho rival, Hamilton, no circuito de Sepang.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

O prognóstico antes do começo do fim de semana parecia complicado para um time ainda em evolução e pela primeira vez correndo com motor próprio, o que valorizou o resultado. "Momento incrível para nós. Considerando de onde viemos no início do ano, com todas as dificuldades, conquistar a primeira pole com nosso motor é especial", disse Verstappen.

O GP do Bahrein na Malásia de F1 está marcado para as 4h (no horário de Brasília) do próximo domingo (4). O SporTV transmite a prova na TV fechada para o Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de F1

Cla Piloto # Tempo Pneus km/h
1 M. VerstappenRed Bull Racing 3

1'35.130

   209.763
2 L. HamiltonFerrari 44

+0.298

1'35.428

   209.108
3 A. AntonelliMercedes 12

+0.501

1'35.631

   208.664
4 C. LeclercFerrari 16

+0.536

1'35.666

   208.588
5 L. NorrisMcLaren 1

+0.627

1'35.757

   208.389
6 O. PiastriMcLaren 81

+0.632

1'35.762

   208.379
7 G. RussellMercedes 63

+0.741

1'35.871

   208.142
8 I. HadjarRed Bull Racing 6

+0.428

1'35.558

   208.823
9 P. GaslyAlpine 10

+2.080

1'37.210

   205.275
10 G. BortoletoAudi 5

+2.543

1'37.673

   204.302
11 L. LawsonRB 30

+1.893

1'37.023

   205.670
12 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+2.090

1'37.220

   205.254
13 C. Sainz Jr.Williams 55

+2.397

1'37.527

   204.607
14 L. StrollAston Martin Racing 18

+2.436

1'37.566

   204.526
15 N. HulkenbergAudi 27

+2.840

1'37.970

   203.682
16 O. BearmanHaas F1 Team 87

+2.850

1'37.980

   203.661
17 E. OconHaas F1 Team 31

+3.103

1'38.233

   203.137
18 A. AlbonWilliams 23

+3.470

1'38.600

   202.381
19 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+3.481

1'38.611

   202.358
20 S. PerezCadillac-Ferrari 11

+3.803

1'38.933

   201.700
21 F. ColapintoAlpine 43

+2.049

1'37.179

   205.340
22 A. LindbladRB 41

+2.753

1'37.883

   203.863

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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