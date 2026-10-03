"Momento especial": Verstappen celebra fila com Hamilton e primeira pole da Red Bull-Ford na F1
Tetracampeão foi o mais rápido da classificação para o GP do Bahrein na Malásia e 'estreou' a equipe no posto mais alto do grid operando com motor próprio
Demorou 16 corridas, mas Max Verstappen e a Red Bull conquistaram a primeira pole position do ano com o desempenho arrasador na classificação para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. O tetra dominou todas as partes da sessão, impôs quase três décimos sobre o segundo, Lewis Hamilton, e, de quebra, fez a equipe estrear na posição de honra com motor próprio. Converter em vitória, porém, não será simples, segundo ele.
O salto da escuderia austríaca desde o início da temporada é notável. Nas primeiras rodadas, sofria para conseguir pódios e, agora, o holandês aparece consecutivamente no top 3 e disputa a ponta do grid em diversas ocasiões. Para o multicampeão, isso e a performance do carro tornaram o momento especial.
"Esteve muito bom durante toda a classificação e em uma janela de desempenho ideal", contou Verstappen à Sky Sports após a classificação do GP do Bahrein na Malásia. "Tentamos apenas não cometer grandes erros e manter o controle dos pneus, que esquentam muito e é fácil superaquecê-los durante a volta", continuou.
O problema da degradação não é exclusivo da Red Bull mas um desafio a todo o elenco da F1. As altas temperaturas combinadas com o asfalto antigo de Sepang não só atrapalharam a conservação dos compostos como também mina o potencial dos carros. O resultado disso é um grid mais 'embolado' que testou o equipamento da equipe.
Tetracampeão dividirá primeira fila com seu velho rival, Hamilton, no circuito de Sepang.
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
O prognóstico antes do começo do fim de semana parecia complicado para um time ainda em evolução e pela primeira vez correndo com motor próprio, o que valorizou o resultado. "Momento incrível para nós. Considerando de onde viemos no início do ano, com todas as dificuldades, conquistar a primeira pole com nosso motor é especial", disse Verstappen.
O GP do Bahrein na Malásia de F1 está marcado para as 4h (no horário de Brasília) do próximo domingo (4). O SporTV transmite a prova na TV fechada para o Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.
Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de F1
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|
1'35.130
|209.763
|2
|L. HamiltonFerrari
|44
|
+0.298
1'35.428
|209.108
|3
|A. AntonelliMercedes
|12
|
+0.501
1'35.631
|208.664
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|
+0.536
1'35.666
|208.588
|5
|L. NorrisMcLaren
|1
|
+0.627
1'35.757
|208.389
|6
|O. PiastriMcLaren
|81
|
+0.632
1'35.762
|208.379
|7
|G. RussellMercedes
|63
|
+0.741
1'35.871
|208.142
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|
+0.428
1'35.558
|208.823
|9
|P. GaslyAlpine
|10
|
+2.080
1'37.210
|205.275
|10
|G. BortoletoAudi
|5
|
+2.543
1'37.673
|204.302
|11
|L. LawsonRB
|30
|
+1.893
1'37.023
|205.670
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|
+2.090
1'37.220
|205.254
|13
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|
+2.397
1'37.527
|204.607
|14
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|
+2.436
1'37.566
|204.526
|15
|N. HulkenbergAudi
|27
|
+2.840
1'37.970
|203.682
|16
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|
+2.850
1'37.980
|203.661
|17
|E. OconHaas F1 Team
|31
|
+3.103
1'38.233
|203.137
|18
|A. AlbonWilliams
|23
|
+3.470
1'38.600
|202.381
|19
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|
+3.481
1'38.611
|202.358
|20
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|
+3.803
1'38.933
|201.700
|21
|F. ColapintoAlpine
|43
|
+2.049
1'37.179
|205.340
|22
|A. LindbladRB
|41
|
+2.753
1'37.883
|203.863
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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