Max Verstappen não demonstrou preocupação com as duras críticas feitas por George Russell após o incidente entre os dois durante o terceiro treino livre do GP de Las Vegas de Fórmula 1. O tetracampeão mundial evitou prolongar a discussão com o britânico da Mercedes e deixou claro que não pretende dedicar mais atenção ao episódio.

"Eu nem quero perder meu tempo com isso. Para mim, não vale a pena", declarou Verstappen ao Motorsport.com, quando questionado sobre a confusão durante um encontro com jornalistas holandeses no paddock de Las Vegas.

O desentendimento aconteceu na aproximação da curva 14, quando Verstappen ultrapassou Russell, mas reduziu a velocidade à frente da Mercedes e, segundo os comissários, mudou de direção durante a frenagem. O britânico tentou passar pelo lado interno, provocando um contato entre os carros. Ambos foram chamados para prestar esclarecimentos, e Verstappen acabou recebendo uma advertência.

Russell não escondeu sua irritação com o comportamento do adversário. "Eu simplesmente não vou aceitar que alguém me prejudique dessa maneira e fique andando por aí como se fosse maior e melhor do que todos os outros. Alguém precisa enfrentar esse cara", afirmou o piloto da Mercedes à Sky Sports Italia. Já Verstappen, inicialmente questionado sobre o ocorrido durante a coletiva após a classificação, limitou-se a responder: "Nada. Nada aconteceu".

Outro ponto de divergência envolveu um suposto acordo de cavalheiros entre os pilotos, mencionado durante a análise dos comissários. Segundo esse entendimento informal, os competidores deveriam respeitar suas posições nas voltas de preparação, evitando interferir na tentativa de volta rápida de outros carros. Verstappen, porém, contestou a existência dessa combinação. "Nunca vi um acordo desses na minha vida", afirmou.

Os próprios comissários esclareceram que deram pouca importância a esse entendimento informal na decisão. A análise se concentrou nos movimentos dos carros e em suas posições relativas, concluindo que a mudança de direção de Verstappen durante a frenagem foi imprevisível e contribuiu para o contato. A advertência aplicada ao holandês não gera consequências adicionais em caso de reincidência.

A rivalidade terá um novo capítulo na corrida deste sábado, já que Verstappen e Russell dividirão a primeira fila do grid após a punição de cinco posições aplicada a Kimi Antonelli.

Apesar da proximidade entre os dois na largada, o piloto da Red Bull descartou qualquer motivação adicional decorrente da discussão. "Não, definitivamente não é daí que tiro minha motivação", concluiu.

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