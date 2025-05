Com a vitória no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, disputado no último fim de semana em Ímola, o piloto holandês Max Verstappen conquistou o pódio de número 116 da carreira na categoria, todos pela Red Bull.

O resultado não só demonstra a genialidade do tetracampeão, mas também o aproxima (ainda mais) de outro ícone: ele igualou o número de pódios de Michael Schumacher durante a trajetória do alemão na Ferrari.

Tendo isso, em vista, o Motorsport.com compara os períodos de Verstappen/Red Bull e Schumacher/Ferrari para além do número de pódios, conforme você confere na tabela de estatísticas abaixo:

Schumacher na Ferrari (1996 a 2006) Verstappen na Red Bull Racing (2016* até hoje) Títulos 5 4 Pontos** 988 3085,5 GPs 179 193 Vitórias 72 65 Pole Positions 58 43 Voltas mais rápida 53 34 Abandonos 32 26

Ressalta-se que, em 1997, Schumacher foi desclassificado do campeonato por manobra na corrida final, o GP da Europa. O alemão jogou o carro em cima do de Jacques Villeneuve para tirar o rival da disputa pelo título, mas o canadense conseguiu voltar para a prova. Mika Hakkinen acabou vencendo a corrida e Villeneuve foi terceiro, tornando-se campeão daquele ano. Pelo incidente, os pontos de 1997 de Michael não são considerados na estatística oficial -- porém, outros critérios, como vitórias, são contabilizados.

Além disso, em julho de 1999, Schumacher sofreu um acidente em Silverstone que o tirou de seis corridas da temporada. Devido a uma falha nos freios da Ferrari, ele bateu com o carro na proteção de pneus do circuito e quebrou a perna direita. O então bicampeão conseguiu voltar às pistas em outubro e participou de mais 2 GPs, totalizando 9 largadas naquele ano.

No caso de Max, ele se juntou à Red Bull apenas após a terceira corrida da temporada 2016, na Espanha -- e acabou vencendo logo na estreia pelo novo time. Antes disso, o holandês era parte da Toro Rosso, 'equipe B' da marca energética pela qual ele estreou na categoria em 2015, aos 17 anos.

Sistema de pontuação mudou

É importante destacar que os sistemas de pontuação utilizados pela F1 durante as 'dinastias' são diferentes. Entre 1991 e 2009, o primeiro colocado recebia apenas 10 pontos. A partir de 2010, a pontuação adotou o sistema que conhecemos hoje, concedendo 25 pontos ao vencedor. Veja tabela com mais detalhes:

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Volta mais rápida 1991–2002 10 6 4 3 2 1 – – – – – 2003–2009 10 8 6 5 4 3 2 1 – – – 2010–2018 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 – 2019–2024 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 1 2025 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 –

