F1: Verstappen indica prioridade da Red Bull para o segundo semestre

Dentre as quatro principais equipes da Fórmula 1 em 2026, apenas a Red Bull ainda não venceu um GP este ano. Embora Max Verstappen tenha conseguido cinco pódios, nenhum deles foi no degrau mais alto e problemas de equilíbrio e limitações aerodinâmicas do carro influenciaram esse cenário.

"Foi muito difícil. Claro que houve alguns bons momentos, algumas performances promissoras, mas, olhando para o panorama geral, a primeira metade da temporada foi difícil", disse o tetracampeão ao avaliar a primeira metade do ano. "Temos de tentar ser mais consistentes. Precisamos ser uma equipe mais forte em todos os aspectos e conseguir passar os fins de semana de corrida de forma mais tranquila".

Sexto colocado no campeonato de pilotos com 109 pontos, 110 a menos do que o líder Kimi Antonelli, Verstappen falou sobre o que o time austríaco deve fazer para evoluir na parte final do ano.

"Primeiro, precisamos encontrar mais desempenho geral. Depois, precisamos resolver nossos problemas, porque às vezes simplesmente perdemos desempenho ao longo de um fim de semana, ou até mesmo do início ao fim da corrida. Essa é a grande prioridade", explicou. "E, além de encontrar mais desempenho, precisamos também evitar que os problemas aconteçam com o pacote atual".

Chefe da Red Bull, Laurent Mekies disse após o GP da Hungria que "em algum momento, precisamos decidir sobre a divisão de forças entre o carro desse ano e o do próximo", deixando subentendido que não irá demorar para o foco do time passar a ser o monoposto de 2027.

"Eu espero que isso aconteça mais cedo do que no ano passado, especialmente por causa de como é o regulamento, então vamos avaliar. Mas, da nossa parte, trouxemos uma enorme quantidade de atualizações entre a primeira corrida e agora [Hungria, última antes da pausa] com o objetivo de tentar corrigir o mais rápido possível o grande déficit que tínhamos inicialmente", falou.

“É difícil imaginar que continuaremos nesse ritmo, mas, ainda assim, precisamos avaliar qual é a melhor maneira de abordar essas últimas etapas da temporada", finalizou.

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