F1: Verstappen lidera TL1 do GP do Bahrein na Malásia à frente de Russell; Bortoleto é 13º na estreia em Sepang
Sessão foi marcada por forte calor combinado com alta umidade; abrasividade e sujeira na pista dificultaram desafio dos pilotos
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
A Fórmula 1 iniciou nesta madrugada de quinta para sexta-feira as atividades do GP do Bahrein na Malásia, 16ª etapa da temporada 2026. Max Verstappen mostrou serviço e liderou a sessão, com uma boa vantagem para George Russell, enquanto Andrea Kimi Antonelli foi o quinto. Em sua estreia no circuito de Sepang, Gabriel Bortoleto foi o 13º.
Sepang volta a receber a F1 após nove anos devido ao conflito no Oriente Médio, que impediu a realização do GP do Bahrein no primeiro semestre. O país é quem está bancando a realização da prova, o que justifica o nome oficial do evento: GP do Bahrein na Malásia.
A sessão de 60 minutos começou sob forte calor e com nuvens escuras ao redor do circuito. A pista se mostrava muito suja, além do desafio da alta abrasividade, já que o asfalto não é recapeado há vários anos. A temperatura no ar no início do TL1 era de 32ºC e a da pista 54ºC. Mas o principal desafio era a umidade, próxima de 60%.
Mesmo assim, a transmissão mostrou nos primeiros minutos rádios dos pilotos que nunca haviam guiado em Sepang aprovando a pista, como George Russell.
Após os 15 minutos iniciais, o vencedor da última passagem da F1 por Sepang, Max Verstappen, liderava com 01min38s883, feito de pneus macios. Russell e Antonelli vinham na sequência, ambos de médios, com o líder do campeonato a 0s571. Também com o pneu vermelho, Hadjar era o quarto a 0s737, com Leclerc fechando o top 5 a 0s903. Bortoleto era o 16º a 3s338.
Quando o treino chegava à metade, os pneus macios começavam a aparecer com mais força. Russell era o novo líder com 01min37s903, 0s400 à frente de Hadjar, com Leclerc em terceiro a 0s464, enquanto Hamilton e Verstappen fechavam o top 5. Antonelli era o oitavo, ainda sem uma volta com o composto vermelho. Na mesma situação, Bortoleto seguia em 16º.
A quinze minutos do fim, Verstappen retornava à liderança da sessão, com 01min37s520, 0s383 de vantagem para Russell. Hadjar era o terceiro a 0s783, mostrando o bom início de fim de semana da Red Bull. Leclerc vinha na quarta posição, 0s847 atrás, e o líder do Mundial Antonelli fechava o top 5 a 1s060. Já Bortoleto, agora tendo volta de pneu macio, era o 13º, a 2s028.
No final, Max Verstappen foi o mais rápido da sessão com o tempo de 01min37s520. George Russell foi o segundo colocado com o top 5 se mantendo inalterado até o fim, formado por Isack Hadjar, Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli. Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Liam Lawson, Arvid Lindblad e Nico Hulkenberg completaram os dez primeiros. Gabriel Bortoleto foi o 13º.
Os carros da F1 voltam à pista de Sepang ainda nesta madrugada. A partir das 5h, horário de Brasília, acontece o segundo treino livre para o GP do Bahrein na Malásia, com transmissão do sportv 3, Globoplay e F1TV Pro.
Resultado do TL1 do GP do Bahrein na Malásia de F1:
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
1'37.520
|S
|204.622
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|25
|
+0.383
1'37.903
|0.383
|S
|203.822
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.783
1'38.303
|0.400
|S
|202.992
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.847
1'38.367
|0.064
|S
|202.860
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+1.060
1'38.580
|0.213
|S
|202.422
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+1.070
1'38.590
|0.010
|S
|202.401
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+1.195
1'38.715
|0.125
|S
|202.145
|8
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|22
|
+1.586
1'39.106
|0.391
|S
|201.348
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|27
|
+1.677
1'39.197
|0.091
|S
|201.163
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|23
|
+1.691
1'39.211
|0.014
|S
|201.134
|11
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|23
|
+1.756
1'39.276
|0.065
|S
|201.003
|12
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+1.773
1'39.293
|0.017
|S
|200.968
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|25
|
+2.028
1'39.548
|0.255
|S
|200.454
|14
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|22
|
+2.163
1'39.683
|0.135
|S
|200.182
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|23
|
+2.638
1'40.158
|0.475
|S
|199.233
|16
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|23
|
+2.791
1'40.311
|0.153
|S
|198.929
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|22
|
+2.801
1'40.321
|0.010
|S
|198.909
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|19
|
+2.893
1'40.413
|0.092
|S
|198.727
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+3.011
1'40.531
|0.118
|S
|198.493
|20
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|25
|
+3.085
1'40.605
|0.074
|S
|198.347
|21
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+3.280
1'40.800
|0.195
|S
|197.964
|22
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|24
|
+3.300
1'40.820
|0.020
|S
|197.925
|Ver resultados completos
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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