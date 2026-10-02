A Fórmula 1 iniciou nesta madrugada de quinta para sexta-feira as atividades do GP do Bahrein na Malásia, 16ª etapa da temporada 2026. Max Verstappen mostrou serviço e liderou a sessão, com uma boa vantagem para George Russell, enquanto Andrea Kimi Antonelli foi o quinto. Em sua estreia no circuito de Sepang, Gabriel Bortoleto foi o 13º.

Sepang volta a receber a F1 após nove anos devido ao conflito no Oriente Médio, que impediu a realização do GP do Bahrein no primeiro semestre. O país é quem está bancando a realização da prova, o que justifica o nome oficial do evento: GP do Bahrein na Malásia.

A sessão de 60 minutos começou sob forte calor e com nuvens escuras ao redor do circuito. A pista se mostrava muito suja, além do desafio da alta abrasividade, já que o asfalto não é recapeado há vários anos. A temperatura no ar no início do TL1 era de 32ºC e a da pista 54ºC. Mas o principal desafio era a umidade, próxima de 60%.

Mesmo assim, a transmissão mostrou nos primeiros minutos rádios dos pilotos que nunca haviam guiado em Sepang aprovando a pista, como George Russell.

Após os 15 minutos iniciais, o vencedor da última passagem da F1 por Sepang, Max Verstappen, liderava com 01min38s883, feito de pneus macios. Russell e Antonelli vinham na sequência, ambos de médios, com o líder do campeonato a 0s571. Também com o pneu vermelho, Hadjar era o quarto a 0s737, com Leclerc fechando o top 5 a 0s903. Bortoleto era o 16º a 3s338.

Quando o treino chegava à metade, os pneus macios começavam a aparecer com mais força. Russell era o novo líder com 01min37s903, 0s400 à frente de Hadjar, com Leclerc em terceiro a 0s464, enquanto Hamilton e Verstappen fechavam o top 5. Antonelli era o oitavo, ainda sem uma volta com o composto vermelho. Na mesma situação, Bortoleto seguia em 16º.

A quinze minutos do fim, Verstappen retornava à liderança da sessão, com 01min37s520, 0s383 de vantagem para Russell. Hadjar era o terceiro a 0s783, mostrando o bom início de fim de semana da Red Bull. Leclerc vinha na quarta posição, 0s847 atrás, e o líder do Mundial Antonelli fechava o top 5 a 1s060. Já Bortoleto, agora tendo volta de pneu macio, era o 13º, a 2s028.

No final, Max Verstappen foi o mais rápido da sessão com o tempo de 01min37s520. George Russell foi o segundo colocado com o top 5 se mantendo inalterado até o fim, formado por Isack Hadjar, Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli. Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Liam Lawson, Arvid Lindblad e Nico Hulkenberg completaram os dez primeiros. Gabriel Bortoleto foi o 13º.

Os carros da F1 voltam à pista de Sepang ainda nesta madrugada. A partir das 5h, horário de Brasília, acontece o segundo treino livre para o GP do Bahrein na Malásia, com transmissão do sportv 3, Globoplay e F1TV Pro.

Resultado do TL1 do GP do Bahrein na Malásia de F1:

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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