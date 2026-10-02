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F1: Verstappen lidera TL1 do GP do Bahrein na Malásia à frente de Russell; Bortoleto é 13º na estreia em Sepang

Sessão foi marcada por forte calor combinado com alta umidade; abrasividade e sujeira na pista dificultaram desafio dos pilotos

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

A Fórmula 1 iniciou nesta madrugada de quinta para sexta-feira as atividades do GP do Bahrein na Malásia, 16ª etapa da temporada 2026. Max Verstappen mostrou serviço e liderou a sessão, com uma boa vantagem para George Russell, enquanto Andrea Kimi Antonelli foi o quinto. Em sua estreia no circuito de Sepang, Gabriel Bortoleto foi o 13º.

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Sepang volta a receber a F1 após nove anos devido ao conflito no Oriente Médio, que impediu a realização do GP do Bahrein no primeiro semestre. O país é quem está bancando a realização da prova, o que justifica o nome oficial do evento: GP do Bahrein na Malásia.

A sessão de 60 minutos começou sob forte calor e com nuvens escuras ao redor do circuito. A pista se mostrava muito suja, além do desafio da alta abrasividade, já que o asfalto não é recapeado há vários anos. A temperatura no ar no início do TL1 era de 32ºC e a da pista 54ºC. Mas o principal desafio era a umidade, próxima de 60%.

Mesmo assim, a transmissão mostrou nos primeiros minutos rádios dos pilotos que nunca haviam guiado em Sepang aprovando a pista, como George Russell.

 

Após os 15 minutos iniciais, o vencedor da última passagem da F1 por Sepang, Max Verstappen, liderava com 01min38s883, feito de pneus macios. Russell e Antonelli vinham na sequência, ambos de médios, com o líder do campeonato a 0s571. Também com o pneu vermelho, Hadjar era o quarto a 0s737, com Leclerc fechando o top 5 a 0s903. Bortoleto era o 16º a 3s338.

Quando o treino chegava à metade, os pneus macios começavam a aparecer com mais força. Russell era o novo líder com 01min37s903, 0s400 à frente de Hadjar, com Leclerc em terceiro a 0s464, enquanto Hamilton e Verstappen fechavam o top 5. Antonelli era o oitavo, ainda sem uma volta com o composto vermelho. Na mesma situação, Bortoleto seguia em 16º.

 

A quinze minutos do fim, Verstappen retornava à liderança da sessão, com 01min37s520, 0s383 de vantagem para Russell. Hadjar era o terceiro a 0s783, mostrando o bom início de fim de semana da Red Bull. Leclerc vinha na quarta posição, 0s847 atrás, e o líder do Mundial Antonelli fechava o top 5 a 1s060. Já Bortoleto, agora tendo volta de pneu macio, era o 13º, a 2s028.

No final, Max Verstappen foi o mais rápido da sessão com o tempo de 01min37s520. George Russell foi o segundo colocado com o top 5 se mantendo inalterado até o fim, formado por Isack Hadjar, Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli. Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Liam Lawson, Arvid Lindblad e Nico Hulkenberg completaram os dez primeiros. Gabriel Bortoleto foi o 13º.

Os carros da F1 voltam à pista de Sepang ainda nesta madrugada. A partir das 5h, horário de Brasília, acontece o segundo treino livre para o GP do Bahrein na Malásia, com transmissão do sportv 3, GloboplayF1TV Pro.

Resultado do TL1 do GP do Bahrein na Malásia de F1:

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 23

1'37.520

   S 204.622
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.383

1'37.903

 0.383 S 203.822
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 23

+0.783

1'38.303

 0.400 S 202.992
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.847

1'38.367

 0.064 S 202.860
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+1.060

1'38.580

 0.213 S 202.422
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+1.070

1'38.590

 0.010 S 202.401
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+1.195

1'38.715

 0.125 S 202.145
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 22

+1.586

1'39.106

 0.391 S 201.348
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 27

+1.677

1'39.197

 0.091 S 201.163
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.691

1'39.211

 0.014 S 201.134
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+1.756

1'39.276

 0.065 S 201.003
12 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+1.773

1'39.293

 0.017 S 200.968
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+2.028

1'39.548

 0.255 S 200.454
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 22

+2.163

1'39.683

 0.135 S 200.182
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 23

+2.638

1'40.158

 0.475 S 199.233
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 23

+2.791

1'40.311

 0.153 S 198.929
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+2.801

1'40.321

 0.010 S 198.909
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 19

+2.893

1'40.413

 0.092 S 198.727
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+3.011

1'40.531

 0.118 S 198.493
20 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 25

+3.085

1'40.605

 0.074 S 198.347
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 23

+3.280

1'40.800

 0.195 S 197.964
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 24

+3.300

1'40.820

 0.020 S 197.925
Ver resultados completos

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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