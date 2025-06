A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades do GP do Canadá, 10ª etapa da temporada 2025. E em um primeiro treino livre de pista muito suja e de pouca aderência, marcada pela forte batida de Charles Leclerc, Max Verstappen foi o mais rápido, à frente da dupla da Williams, com Alex Albon em segundo e Carlos Sainz em terceiro, enquanto Gabriel Bortoleto ficou em 16º.

A sessão começou já com uma rápida bandeira amarela, após Colapinto rodar sozinho em baixa velocidade na entrada da Curva 2, bem em frente à saída dos boxes. O argentino não chegou a escapar da pista e retomou a trajetória sozinho.

Com os polêmicos pneus C6 retornando neste fim de semana, a grande maioria dos pilotos optou por iniciar a sessão com os compostos macios.

Quando o TL1 chegava à marca de 15min, uma bandeira vermelha. Leclerc, que liderava a sessão, vinha em volta rápida quando colocou seu carro no lado sujo da pista na Curva 3 e, ao tentar frear, seu pneu dianteiro esquerdo travou. O monegasco foi para a grama e, sem controle do carro, acabou acertando a barreira de proteção, parando apenas do outro lado do traçado.

No momento da batida, Leclerc estava na ponta com 01min13s885, 0s146 à frente de Russell. Norris vinha em terceiro, a 0s220, com Verstappen em quarto a 0s420. Hadjar fecha o top 5, sendo o único de pneus médios, a 0s490. Bortoleto era o 19ª, a 2s840, também com o composto amarelo, enquanto Piastri era o último, ainda sem tempo marcado.

Durante a paralisação, a transmissão mostrou um susto envolvendo Bortoleto. O brasileiro vinha em volta rápida e precisou se esquivar de Hamilton e Albon para evitar uma batida com os dois. Pelo rádio, o piloto da Williams reclamou da lentidão do heptacampeão, que ocupava a linha central da pista.

A bandeira verde voltou com 37min ainda para o fim da sessão e, rapidamente, os pilotos voltaram à pista, buscando limpar e emborrachar o traçado de Montreal.

Com a pista ainda muito verde e os pilotos com problemas de aderência, uma série de rápidas bandeiras amarelas foram acionadas, com os carros rodando ou escapando da pista, como foi o caso de Hamilton, que rodou no hairpin.

Na metade da regressiva, era Russell quem ocupava a ponta, com 01min13s535, 0s328 à frente de Verstappen. Leclerc caía para terceiro, a 0s350, com Norris (+0s570) e Sainz (+0s749) completando o top 5. Bortoleto vinha em último, a 1s9.

Entrando nos 15 minutos finais, Verstappen estava na ponta com 01min13s193, tendo Albon e Sainz na sequência, a 0s039 e 0s082, respectivamente. Russell era o quarto, com Hamilton fechando o top 5, a 0s427. Leclerc era o oitavo, Norris o 13º, Bortoleto o 15º e Piastri era apenas o 16º.

No final, Max Verstappen garantiu a liderança da sessão com 01min13s193, 0s039 à frente de Alex Albon. Carlos Sainz foi o terceiro, a 0s082, com George Russell em quarto, a 0s342 e Lewis Hamilton em quinto, a 0s427. Completaram o top 10: Isack Hadjar, Lando Norris, Liam Lawson, Pierre Gasly e Charles Leclerc. Já Gabriel Bortoleto terminou em 16º.

A Fórmula 1 retorna ao Circuito Gilles Villeneuve mais uma vez nesta sexta-feira. A partir das 18h, horário de Brasília acontece o segundo treino livre para o GP do Canadá, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube. Não perca!

