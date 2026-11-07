F1: Verstappen lidera último treino pré-quali em Interlagos, com Bortoleto P10; Câmara é P15
A classificação, que define o grid de largada, é às 15h (Brasília), com cobertura completa do Motorsport.com
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
Entre o fim da manhã e o início da tarde deste sábado, a Fórmula 1 realizou o terceiro e último treino livre para o GP de São Paulo de 2026, em Interlagos. E quem liderou foi Max Verstappen, da Red Bull.
O segundo colocado foi Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, enquanto Lando Norris, da McLaren, completou o top 3.
Já os brasileiros Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas, foram respectivamente, 10º e 15º.
A quarta posição ficou com George Russell, da Mercedes. Já Charles Leclerc, da Ferrari, fechou as cinco primeiras posições.
O sexto foi Oscar Piastri, da McLaren. Ele ficou à frente de Arvid Lindblad e Liam Lawson, ambos da Racing Bulls.
Já Isack Hadjar, da Red Bull, foi o nono, superando justamente Bortoleto, que completou o top 10. Câmara, por sua vez, ficou à frente do companheiro Oliver Bearman. Veja:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h (média)
|1
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|19
|
1'11.622
|S
|216.587
|2
|A. AntonelliMercedes
|12
|21
|
+0.025
1'11.647
|0.025
|S
|216.511
|3
|L. NorrisMcLaren
|1
|22
|
+0.131
1'11.753
|0.106
|S
|216.191
|4
|G. RussellMercedes
|63
|22
|
+0.184
1'11.806
|0.053
|S
|216.032
|5
|C. LeclercFerrari
|16
|30
|
+0.274
1'11.896
|0.090
|S
|215.761
|6
|O. PiastriMcLaren
|81
|20
|
+0.313
1'11.935
|0.039
|S
|215.644
|7
|A. LindbladRB
|41
|25
|
+0.438
1'12.060
|0.125
|S
|215.270
|8
|L. LawsonRB
|30
|20
|
+0.549
1'12.171
|0.111
|S
|214.939
|9
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|24
|
+0.591
1'12.213
|0.042
|S
|214.814
|10
|G. BortoletoAudi
|5
|24
|
+1.022
1'12.644
|0.431
|S
|213.540
|11
|P. GaslyAlpine
|10
|26
|
+1.022
1'12.644
|0.000
|S
|213.540
|12
|L. HamiltonFerrari
|44
|7
|
+1.211
1'12.833
|0.189
|M
|212.985
|13
|N. HulkenbergAudi
|27
|27
|
+1.243
1'12.865
|0.032
|S
|212.892
|14
|F. ColapintoAlpine
|43
|25
|
+1.303
1'12.925
|0.060
|S
|212.717
|15
|
R. CâmaraHaas F1 Team
|51
|19
|
+1.359
1'12.981
|0.056
|S
|212.553
|16
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|20
|
+1.487
1'13.109
|0.128
|S
|212.181
|17
|A. AlbonWilliams
|23
|25
|
+1.525
1'13.147
|0.038
|S
|212.071
|18
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|23
|
+1.549
1'13.171
|0.024
|S
|212.002
|19
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|21
|
+1.681
1'13.303
|0.132
|S
|211.620
|20
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|32
|
+1.951
1'13.573
|0.270
|S
|210.843
|21
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|19
|
+2.100
1'13.722
|0.149
|S
|210.417
|22
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|7
|
+3.144
1'14.766
|1.044
|M
|207.479
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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