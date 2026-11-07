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F1: Verstappen lidera último treino pré-quali em Interlagos, com Bortoleto P10; Câmara é P15

A classificação, que define o grid de largada, é às 15h (Brasília), com cobertura completa do Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Editado:
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Entre o fim da manhã e o início da tarde deste sábado, a Fórmula 1 realizou o terceiro e último treino livre para o GP de São Paulo de 2026, em Interlagos. E quem liderou foi Max Verstappen, da Red Bull.

O segundo colocado foi Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, enquanto Lando Norris, da McLaren, completou o top 3.

Já os brasileiros Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas, foram respectivamente, 10º e 15º.

O editor recomenda:

A quarta posição ficou com George Russell, da Mercedes. Já Charles Leclerc, da Ferrari, fechou as cinco primeiras posições. 

O sexto foi Oscar Piastri, da McLaren. Ele ficou à frente de Arvid Lindblad e Liam Lawson, ambos da Racing Bulls.

Isack Hadjar, da Red Bull, foi o nono, superando justamente Bortoleto, que completou o top 10. Câmara, por sua vez, ficou à frente do companheiro Oliver Bearman. Veja:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h (média)
1 M. VerstappenRed Bull Racing 3 19

1'11.622

   S 216.587
2 A. AntonelliMercedes 12 21

+0.025

1'11.647

 0.025 S 216.511
3 L. NorrisMcLaren 1 22

+0.131

1'11.753

 0.106 S 216.191
4 G. RussellMercedes 63 22

+0.184

1'11.806

 0.053 S 216.032
5 C. LeclercFerrari 16 30

+0.274

1'11.896

 0.090 S 215.761
6 O. PiastriMcLaren 81 20

+0.313

1'11.935

 0.039 S 215.644
7 A. LindbladRB 41 25

+0.438

1'12.060

 0.125 S 215.270
8 L. LawsonRB 30 20

+0.549

1'12.171

 0.111 S 214.939
9 I. HadjarRed Bull Racing 6 24

+0.591

1'12.213

 0.042 S 214.814
10 G. BortoletoAudi 5 24

+1.022

1'12.644

 0.431 S 213.540
11 P. GaslyAlpine 10 26

+1.022

1'12.644

 0.000 S 213.540
12 L. HamiltonFerrari 44 7

+1.211

1'12.833

 0.189 M 212.985
13 N. HulkenbergAudi 27 27

+1.243

1'12.865

 0.032 S 212.892
14 F. ColapintoAlpine 43 25

+1.303

1'12.925

 0.060 S 212.717
15
R. CâmaraHaas F1 Team
 51 19

+1.359

1'12.981

 0.056 S 212.553
16 O. BearmanHaas F1 Team 87 20

+1.487

1'13.109

 0.128 S 212.181
17 A. AlbonWilliams 23 25

+1.525

1'13.147

 0.038 S 212.071
18 F. AlonsoAston Martin Racing 14 23

+1.549

1'13.171

 0.024 S 212.002
19 C. Sainz Jr.Williams 55 21

+1.681

1'13.303

 0.132 S 211.620
20 S. PerezCadillac-Ferrari 11 32

+1.951

1'13.573

 0.270 S 210.843
21 V. BottasCadillac-Ferrari 77 19

+2.100

1'13.722

 0.149 S 210.417
22 L. StrollAston Martin Racing 18 7

+3.144

1'14.766

 1.044 M 207.479

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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