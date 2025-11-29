Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Verstappen lista problemas que Red Bull precisa consertar para o quali no Catar

Piloto não conseguiu encontrar ritmo o suficiente para atacar Norris e fez basicamente "sua própria corrida"

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:

A sprint no Catar foi bem complicada para Max Verstappen. O piloto não teve pouquíssimas oportunidades de tentar atacar Lando Norris pela terceira posição na corrida de curta duração da Fórmula 1.

Leia também:

Durante a classificação, o holandês teve danos extensos em seu assoalho por conta da brita e, com isso, largou apenas em sexto, atrás do companheiro de equipe Yuki Tsunoda. Na largada, as duas Red Bulls superaram Fernando Alonso e rapidamente o japonês abriu espaço para Verstappen.

Nas primeiras voltas, o tetracampeão conseguiu chegar bem próximo de Norris e ativar o DRS para tentar uma ultrapassagem, mas seu carro não teve ritmo o suficiente. No rádio, Max reclamou bastante sobre o carro estar balançando e pulando muito.

Nas entrevistas após a sessão, Verstappen fez uma pequena lista de tudo que a equipe de Milton Keynes precisa rever em poucas horas antes da classificação para o domingo.

"A largada foi boa, claro, e acho que nas três primeiras voltas eu forcei um pouco mais que os caras da frente [Norris, Oscar Piastri e George Russell] para tentar uma oportunidade, sabendo que ultrapassar seria complicado. Mas depois disso, você cai nos mesmos problemas e, claro, quanto mais os pneus desgastam, mais você sente esse tipo de coisa".

"E isso basicamente também impediu a gente de realmente seguir eles. Eu estava basicamente fazendo minha própria corrida lá e precisamos trabalhar nisso. Tentar tirar a 'quicada', o pulo, a saída de frente em curvas longas no geral, que ainda é um grande problema".

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Artigo anterior F1: Antonelli punido, Piastri vence e Bortoleto em 11°; veja resultado final da sprint no Catar
Próximo artigo F1: Lawrence Stroll rebate rumores de Horner na Aston Martin em discurso para funcionários

