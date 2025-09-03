Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Verstappen: Luta entre Red Bull e equipe irmã "não deveria acontecer"

Isack Hadjar perseguiu Verstappen pelo pódio em Zandvoort, com o holandês irritado por não ter superado o ritmo do carro da equipe irmã

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:

Max Verstappen disse que a batalha da Red Bull no GP da Holanda de Fórmula 1 com um carro da Racing Bulls "não deveria estar acontecendo". VerstappenIsack Hadjar, ficaram em terceiro e quarto lugares atrás das McLarens durante a maior parte da corrida de Zandvoort; ambos terminaram no pódio, graças ao abandono de Lando Norris no final da corrida.

Leia também:

"É claro que estou feliz por estar no pódio, mas em termos de velocidade não foi bom", disse Verstappen à emissora holandesa Viaplay. "Acho que foi puramente por causa da classificação que fiquei em terceiro na corrida, porque em termos de velocidade realmente não estava lá".

Apesar de terminar a corrida com pneus macios quando as McLarens correram com pneus duros, a volta mais rápida de Verstappen foi 0,650s mais lenta do que a do vencedor da corrida, Oscar Piastri. "A McLaren está em outro nível", lamentou. "Eu nem me comparo com eles".

Verstappen tirou brevemente o segundo lugar de Norris na largada, mas depois foi seguido por Hadjar o tempo todo, com a diferença entre eles nunca ultrapassando três segundos em condições de bandeira verde - daí a preocupação do tetracampeão com sua falta de desempenho.

"Durante toda a corrida, estávamos basicamente lutando com nossa equipe irmã com base no ritmo puro", apontou. "Isso não deveria acontecer".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls

Foto de: Mark Thompson - Getty Images

"Isso simplesmente não é bom. Mas, de certa forma, sabemos que esses problemas estão presentes em nosso carro".

A Red Bull tem se esforçado regularmente para liberar todo o potencial de seu RB21 este ano devido a janelas de configuração estreitas. Em Zandvoort, Verstappen divergiu de seus rivais na estratégia ao não usar o composto duro na corrida, devido ao fato de o pneu ter sido "realmente horrível" nos treinos de sexta-feira.

"Absolutamente nenhuma aderência mecânica", explicou o piloto de 27 anos. "Mas todos os outros podem correr com esse pneu, exceto nós. Então, isso também significa que algo está errado. Foi por isso que usei o macio e o médio, pois esses pneus oferecem um pouco mais de aderência mecânica nas curvas lentas, onde estávamos com muita dificuldade".

"O carro simplesmente não é rápido o suficiente. Eu também tive que economizar muito nas curvas rápidas. Enquanto todos passam pelas curvas 7 e 8 muito mais rápido, eu não tenho aderência. Isso obviamente não é bom. É claro que na classificação foi melhor em uma volta, mas nesta temporada o carro simplesmente não está bom na corrida".

Enquanto Verstappen e a Red Bull provavelmente estão passando por sua primeira temporada sem títulos desde 2020, a Racing Bulls já marcou 60 pontos - a melhor marca da equipe baseada em Faenza desde sua campanha recorde de 2021.

Naquela época, Pierre Gasly havia feito 18 aparições no Q3 e registrado 12 resultados entre os sete primeiros, marcando a maior parte dos 142 pontos da equipe na classificação. Mas a Red Bull estava na disputa pelo título, então as duas equipes da marca não estavam competindo entre si como às vezes acontece neste ano.

Isso é agravado pelo fato de o segundo carro da Red Bull ter dificuldades para registrar resultados significativos, seja quem for que o pilote. O atual titular, Yuki Tsunoda, encerrou uma série de sete rodadas sem pontos em Zandvoort, mas ele sempre foi um segundo mais lento que Hadjar, embora o tráfego não tenha ajudado o piloto japonês.

Reportagem adicional de Ronald Vording

Benjamin Vinel Fórmula 1 Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing RB
