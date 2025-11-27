F1 - Verstappen: 'Mandaria todos se f**' se eu fosse Piastri

Mesmo com a dupla desclassificação no GP de Las Vegas de Fórmula 1, a McLaren segue aplicando as 'regras papaia' na reta final da temporada 2025, sem favorecer nem Lando Norris nem Oscar Piastri na briga pelo título, apesar da liderança do britânico. Com Max Verstappen tendo se aproximado da disputa, o holandês foi questionado sobre a escolha do time de Woking.

No dia de mídia do Catar, o tetracampeão elogiou a postura "perfeita" da McLaren, alegando que, enquanto os dois pilotos têm chances matemáticas de serem campeões, devem ter a chance de brigar pelo título.

"Acho que você não pode fazer um trabalho melhor do que permitir que eles disputem também. Por que razão você diria agora que o Oscar não poderia mais…?", questionou Verstappen, dizendo ainda como reagiria no lugar de Piastri caso lhe pedissem para ajudar o companheiro de equipe enquanto ainda está disputa.

"Se tivessem dito isso para mim, eu nem apareceria. Eu teria mandado eles se f****** [foderem, mas Verstappen não utilizou o palavrão completo, muito provavelmente para evitar uma multa]", disparou. "Se você é um vencedor de verdade, um piloto de verdade, então você vai pra cima. Mesmo que você esteja atrás, qual seria o sentido de vir correr caso não vá disputar? Senão você pode facilmente se rotular como piloto número dois, e acredito que ele não quer isso".

Com a desqualificação dupla da McLaren no último fim de semana, Piastri e Verstappen estão empatados no campeonato de pilotos, os dois com 366 pontos, com o australiano em segundo lugar. "Ainda tem muita coisa que precisa dar certo, mas acho que deve ser assim: eles devem ser livres para correr, e espero que possamos fazer uma grande disputa até o final", finalizou o holandês.

