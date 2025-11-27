Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Verstappen: 'Mandaria todos se f**' se eu fosse Piastri

Holandês falou o que faria se fosse pedido para ajudar companheiro de equipe

Redação Motorsport.com
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mesmo com a dupla desclassificação no GP de Las Vegas de Fórmula 1, a McLaren segue aplicando as 'regras papaia' na reta final da temporada 2025, sem favorecer nem Lando Norris nem Oscar Piastri na briga pelo título, apesar da liderança do britânico. Com Max Verstappen tendo se aproximado da disputa, o holandês foi questionado sobre a escolha do time de Woking. 

Leia também:

No dia de mídia do Catar, o tetracampeão elogiou a postura "perfeita" da McLaren, alegando que, enquanto os dois pilotos têm chances matemáticas de serem campeões, devem ter a chance de brigar pelo título. 

"Acho que você não pode fazer um trabalho melhor do que permitir que eles disputem também. Por que razão você diria agora que o Oscar não poderia mais…?", questionou Verstappen, dizendo ainda como reagiria no lugar de Piastri caso lhe pedissem para ajudar o companheiro de equipe enquanto ainda está disputa. 

"Se tivessem dito isso para mim, eu nem apareceria. Eu teria mandado eles se f****** [foderem, mas Verstappen não utilizou o palavrão completo, muito provavelmente para evitar uma multa]", disparou. "Se você é um vencedor de verdade, um piloto de verdade, então você vai pra cima. Mesmo que você esteja atrás, qual seria o sentido de vir correr caso não vá disputar? Senão você pode facilmente se rotular como piloto número dois, e acredito que ele não quer isso".

Com a desqualificação dupla da McLaren no último fim de semana, Piastri e Verstappen estão empatados no campeonato de pilotos, os dois com 366 pontos, com o australiano em segundo lugar. "Ainda tem muita coisa que precisa dar certo, mas acho que deve ser assim: eles devem ser livres para correr, e espero que possamos fazer uma grande disputa até o final", finalizou o holandês. 

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Hamilton avalia temporada de 'substituto' Antonellli na Mercedes
Próximo artigo Após decisões polêmicas, Russell diz que "multibilionária" F1 não deveria depender de comissários voluntários

Filtros