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F1: Verstappen mantém esperanças de se tornar 'azarão' na disputa pelo título contra as Mercedes

Piloto sabe que ainda tem muitas dificuldades para superar, mas quer continuar trabalhando com a Red Bull para melhorar o feito de 2025

Livia Veiga
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Max Verstappen ocupa a sétima posição na tabela do campeonato da Fórmula 1, tendo somado 73 pontos após sete corridas. Essa não é uma posição fácil para pensar em lutar pelo título, mas o holandês tem suas esperanças depois da volta por cima da Red Bull.

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O fim de semana na Áustria foi importante para a Red Bull provar a Verstappen que ainda é capaz de entregar atualizações que façam a diferença no RB22 e coloquem o tetracampeão na briga direta com o pelotão da frente.

A segunda posição no pódio no Red Bull Ring trouxe um novo ar para o tetracampeão, a ponto de fazer o piloto 'sonhar' com a possível reviravolta do campeonato e surgir como o 'azarão' entre os pilotos da Mercedes.

Em 2025, enquanto tentava se colocar entre a dupla da McLaren, por volta do meio do ano, Verstappen tinha um déficit de 104 pontos para Oscar Piastri - que liderava a tabela naquele momento. Agora, o piloto está apenas 98 pontos atrás de Andrea Kimi Antonelli.

O tetracampeão, após a corrida, admitiu que uma recuperação tão grande ainda é difícil de ser imaginada, pelo menos por enquanto, mas ainda há muitas corridas no calendário e muita coisa pode acontecer.

"Restam mais corridas do que no ano passado. Mas a diferença é muito grande. Acho que temos um ritmo muito bom, mas, para realmente disputar o título, ainda temos problemas demais. Seja na largada ou em questões de procedimento nos bastidores, que acho que nem vocês sabem, mas eu sei".

"Acho que só precisamos ser um pouco mais sólidos em todos os aspectos. Não é uma grande crítica nem nada disso. Acho que todos estão cientes. Nós simplesmente queremos ser melhores".

"Estamos sempre buscando ser os melhores. Então precisamos focar em todas essas áreas. Se conseguirmos ser um pouco mais, digamos, consistentes e sólidos — algo que já mostramos no passado —, aí a história muda completamente. Espero que isso não demore muito, mas ainda temos um pouco de trabalho pela frente".

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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