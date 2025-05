Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1 pela Red Bull, disse que o MCL39, carro da McLaren da temporada 2025, tem uma superioridade em relação ao restante do grid ainda maior do que a do RB19, modelo taurino com o qual venceu 19 das 22 corridas em 2023.

Verstappen, na coletiva de imprensa antes do GP da Emilia Romagna, disse que é difícil saber qual é o avanço técnico da máquina da McLaren em relação ao carro da Red Bull: "É um pouco impossível saber até descobrirmos. Não sei quando ou como vamos descobrir isso. Isso leva tempo".

Ao ser questionado se as outras equipes alcançarão a diferença da escuderia de Woking, o holandês da Red Bull comentou que isso poderá ser discutido apenas "em Abu Dhabi", no final da temporada.

O tetracampeão também afirmou que a vantagem do MCL39 sobre os outros monopostos é maior do que a do RB19, em 2023: "Não, acho que nunca tivemos essa diferença. Mas também é um pouco específico da pista. Acho que funciona um pouco melhor para eles porque às vezes há um pouco mais de degradação térmica do que em outras. A vantagem nem sempre será tão grande".

Em resposta à uma comparação com a Mercedes em 2014, Verstappen disse que "naquela época, o domínio era muito grande. Mas acho que cada era é um pouco diferente em relação a como o domínio é mantido. Cada fim de semana parece um pouco diferente".

