A Red Bull já está perdendo as esperanças, uma vez que se tornou apenas a quarta força no grid da Fórmula 1. Agora, Max Verstappen acredita que, mais uma vez, não conseguirá subir no pódio e, muito provavelmente, o terceiro lugar deve ficar para um dos carros da Mercedes.

Nas últimas três temporadas, Verstappen triunfou no Canadá, mas a corrida deste ano deve ter um futuro diferente, visto o ritmo atual dos carros da McLaren.

Com a ausência de curvas rápidas e a ênfase no eixo traseiro, o Circuit Gilles Villeneuve é um local onde Verstappen espera que a Red Bull tenha dificuldades para lutar contra o time papaia.

"É um pouco diferente desta vez", admitiu Verstappen, enquanto apontava a Mercedes como a maior ameaça direta da Red Bull. "Mas acho que se pudermos lutar por um pódio com a Ferrari e a Mercedes, isso já seria uma boa conquista".

"As McLarens são mais rápidas. Isso nem passa pela minha cabeça. Estou mais concentrado nas outras equipes. Sei que no ano passado, por exemplo, a Mercedes estava muito forte aqui. Acho que se você comparar o ano passado com agora, talvez eles também estejam mais competitivos.

"Portanto, será bastante difícil já lutar por um pódio",

George Russell, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Gongora / NurPhoto via Getty Images

Embora Verstappen ache que a Red Bull tenha resolvido alguns de seus problemas de equilíbrio, está faltando desempenho em circuitos com limitações traseiras, como Montreal, em comparação com as McLarens, e a maneira como o RB21 lida com lombadas e solavancos ainda não é a melhor da categoria.

"Acho que, em comparação com o ano passado, tornamos nosso carro mais dirigível. Não temos esses grandes problemas em termos de equilíbrio", explicou ele. "É claro que conhecemos alguns de nossos pontos fracos; a baixa velocidade, os meios-fios e as superfícies irregulares não são ideais para nós".

"Estamos indo na direção certa em comparação com o ano passado. Agora só precisamos encontrar um pouco mais de desempenho geral".

HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!