As esperanças de Max Verstappen no campeonato parecem ter sido frustradas após um fim de semana desastroso no GP da Áustria. O atual campeão da Fórmula 1 não apenas largou em sétimo lugar, mas sua corrida mal começou e ele foi atingido por Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, na curva 3 da primeira volta. Após a corrida, ele comentou o incidente com o jovem piloto.

Logo no início da corrida no circuito da casa da Red Bull, o tetracampeão se esforçou bastante em uma largada impressionante. Mas uma colisão com o piloto da Mercedes fez com que ambos os carros sofressem danos suficientes para encerrar suas corridas.

"[A largada da corrida] foi uma boa melhora em relação às últimas três corridas, nas quais eu não estava particularmente feliz com a largada. Naquele momento, eu não sabia o que tinha acontecido", explicou Verstappen ao Motorsport.com e a outros meios de comunicação. "Tivemos muitos danos e o carro precisou ser desligado".

"Então, acho que tive um pouco de azar ontem na classificação e azar hoje na corrida. Mas, é claro, se você analisar o fim de semana, acho que não estávamos onde queríamos estar em termos de ritmo. Temos que tentar analisar isso e esperamos ter um fim de semana um pouco mais positivo na próxima semana".

A reação de Verstappen ao choque foi tranquila, com ele aceitando o fato de que foi um simples erro do piloto das 'flechas de prata' ao revelar o que havia perguntado a Antonelli depois que os dois saíram dos carros.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

"Eu só perguntei o que aconteceu porque ele era o único cara que estava lá comigo, com a roda pendurada. Então eu pensei... bem, tenho quase certeza de que ele me acertou".

"Depois vi a filmagem quando voltei. E isso acontece, você sabe. Quero dizer, todo piloto já cometeu um erro como esse. Todos já cometeram um erro como esse em suas carreiras. Além disso, Kimi é um grande talento. Então, ele aprende com isso e está tudo bem".

O italiano também conversou com Verstappen após o acidente - algo que o holandês apreciou. "É claro que isso é muito bom. Mas, para mim, o caso já estava encerrado de qualquer maneira. Eu vi o que aconteceu e ninguém faz essas coisas de propósito. Isso pode acontecer".

As esperanças de Verstappen no campeonato sofreram outro golpe, com uma diferença de 61 pontos entre ele e Oscar Piastri, da McLaren. E depois de uma corrida horrível para a equipe de Milton Keynes, que não marcou nenhum ponto pela primeira vez em 77 corridas, eles agora estão em quarto lugar na classificação dos construtores. Mas Verstappen não está pensando em uma vitória no campeonato nesta temporada.

"De qualquer forma, nunca pensei nisso. Então, sim, nós apenas levamos corrida por corrida e tentamos encontrar mais desempenho com o carro. Tentamos aprender com todas as coisas que estamos fazendo, e então veremos o que acontece".

