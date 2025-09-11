Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'

Tetracampeão da Red Bull voltou ao topo do pódio no GP da Itália, no último domingo

Redação Motorsport.com
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Pirelli

Definir um 'piloto ideal' na categoria máxima do automobilismo é difícil, mas Max Verstappen citou atributos de dois rivais como os principais para montar o 'competidor perfeito' da Fórmula 1 atual.

Leia também:

Em entrevista ao jornal de Barcelona Mundo Deportivo, o tetracampeão da F1 foi questionado de como ele montaria o 'piloto perfeito', com as regras de que ele não poderia se colocar em tais atributos e que eles deveriam ser de competidores do atual grid.

Para Verstappen, o melhor piloto na classificação é o monegasco da Ferrari: "Essa é uma pergunta difícil, mas acho que atualmente.... Sempre considerei Charles Leclerc um piloto muito bom nos treinos classificatórios".

Já na parte de corrida, ele elegeu o mais veterano do grid atual: "Que eu gosto? Não sei. Sempre gostei, também no passado, de ver Fernando Alonso na corrida. Ele é um verdadeiro lutador. Gosto muito disso".

Na inteligência durante as provas, ele também cita o espanhol: "Inteligência? Eu sempre escolheria a experiência. Não, eu não vou me nomear em nada disso... então, eu escolheria Fernando Alonso pela experiência".

Em ultrapassagens, Max escolheu Leclerc, enquanto na defesa citou mais uma vez Alonso, afirmando que "ele é brilhante na defesa". O holandês também apontou que, em mentalidade competitiva, também escolhe o bicampeão.

Em relação ao carisma, Verstappen foi claro sobre sua opinião: "Isso realmente não importa. Não para pilotar um carro de F1".

Em outro tom, ao ser questionado de quem seri o melhor piloto de todos os tempos, o tetracampeão apontou que "é impossível dizer. Há tantos pilotos excelentes, de diferentes épocas. Acho que é mais importante apenas apreciar todos os bons pilotos que já existiram".

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1 - Além da McLaren: Monza teve outra ordem de equipe que passou 'batida'; confira

F1 - Além da McLaren: Monza teve outra ordem de equipe que passou 'batida'; confira

Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Além da McLaren: Monza teve outra ordem de equipe que passou 'batida'; confira
F1: Júnior da McLaren, Alex Dunne participará do TL1 de Monza

F1: Júnior da McLaren, Alex Dunne participará do TL1 de Monza

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Júnior da McLaren, Alex Dunne participará do TL1 de Monza
F1: Eterno rival de Hamilton, Alonso comenta sobre dificuldades do heptacampeão na Ferrari

F1: Eterno rival de Hamilton, Alonso comenta sobre dificuldades do heptacampeão na Ferrari

Fórmula 1
GP do Canadá
F1: Eterno rival de Hamilton, Alonso comenta sobre dificuldades do heptacampeão na Ferrari

Últimas notícias

MotoGP: "Não darei atenção especial ao motor V4" em Misano, diz Quartararo

MotoGP: "Não darei atenção especial ao motor V4" em Misano, diz Quartararo

MGP MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: "Não darei atenção especial ao motor V4" em Misano, diz Quartararo
F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'

F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'
MotoGP: Após demissão da Pramac, Oliveira deve ser o substituto de Toprak na equipe BMW do Mundial de Superbike

MotoGP: Após demissão da Pramac, Oliveira deve ser o substituto de Toprak na equipe BMW do Mundial de Superbike

MGP MotoGP
MotoGP: Após demissão da Pramac, Oliveira deve ser o substituto de Toprak na equipe BMW do Mundial de Superbike
F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros