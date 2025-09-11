F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'

Definir um 'piloto ideal' na categoria máxima do automobilismo é difícil, mas Max Verstappen citou atributos de dois rivais como os principais para montar o 'competidor perfeito' da Fórmula 1 atual.

Em entrevista ao jornal de Barcelona Mundo Deportivo, o tetracampeão da F1 foi questionado de como ele montaria o 'piloto perfeito', com as regras de que ele não poderia se colocar em tais atributos e que eles deveriam ser de competidores do atual grid.

Para Verstappen, o melhor piloto na classificação é o monegasco da Ferrari: "Essa é uma pergunta difícil, mas acho que atualmente.... Sempre considerei Charles Leclerc um piloto muito bom nos treinos classificatórios".

Já na parte de corrida, ele elegeu o mais veterano do grid atual: "Que eu gosto? Não sei. Sempre gostei, também no passado, de ver Fernando Alonso na corrida. Ele é um verdadeiro lutador. Gosto muito disso".

Na inteligência durante as provas, ele também cita o espanhol: "Inteligência? Eu sempre escolheria a experiência. Não, eu não vou me nomear em nada disso... então, eu escolheria Fernando Alonso pela experiência".

Em ultrapassagens, Max escolheu Leclerc, enquanto na defesa citou mais uma vez Alonso, afirmando que "ele é brilhante na defesa". O holandês também apontou que, em mentalidade competitiva, também escolhe o bicampeão.

Em relação ao carisma, Verstappen foi claro sobre sua opinião: "Isso realmente não importa. Não para pilotar um carro de F1".

Em outro tom, ao ser questionado de quem seri o melhor piloto de todos os tempos, o tetracampeão apontou que "é impossível dizer. Há tantos pilotos excelentes, de diferentes épocas. Acho que é mais importante apenas apreciar todos os bons pilotos que já existiram".

