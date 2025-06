As corridas em casa para Max Verstappen se aproximam e o piloto decidiu celebrar uma maneira bem comum: lançar um capacete novo para as etapas da Fórmula 1 na Áustria, Holanda e Bélgica.

Para a pintura especial, o piloto trocou o branco usual pelo azul-escuro, deixando apenas as cores de seus patrocinadores em branco e o símbolo do leão no topo em laranja brilhante.

O desenho do leão, na parte dos olhos e sobrancelhas, formam as letras MV, iniciais de Max Verstappen. Essa é uma logotipo que o piloto já usa há alguns anos.

Lançar um capacete especial para as corridas em casa já se tornou um hábito para Verstappen nos últimos anos. Além do que é usado pelo próprio nas pistas, o tetracampeão também está vendendo réplicas em escala 1:2 ou 1:4 em seu site oficial nos valores de 179,95 euros e 79,95 euros (R$1.151,68 ou R$511,68).

Piloto usará a pintura especial na Áustria, casa da Red Bull, Bélgica e Holanda, afinal, apesar de correr sob a bandeira holandesa, Verstappen também tem nacionalidade belga por parte de mãe.

