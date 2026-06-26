F1: Verstappen na McLaren? Entenda rumores

Não é nenhum segredo que Max Verstappen é uma peça-chave quando falamos sobre mercado de pilotos da Fórmula 1. A permanência ou saída do holandês da Red Bull pode causar ou evitar a 'dança das cadeiras' na categoria.

Nos dias que antecederam o GP da Áustria, George Russell fechou a porta fortemente para a transferência de Verstappen para a Mercedes. O britânico confirmou à mídia que tem "100%" de certeza de que continuará com a equipe de Brackley na próxima temporada.

A afirmação do companheiro de equipe faz bastante sentido com as informações que circulam no paddock, isso porque Russell renovou o contrato com a Mercedes na última temporada e, ao que tudo indica, o acordo era no sistema 1+1, contemplando 2026 e 2027.

Agora, sobre Verstappen: o holandês está seguindo um caminho muito parecido com o de 2025 e continua deixando no ar se ficará ou deixará a Red Bull. Sempre que é questionado sobre o assunto, o tetracampeão faz questão de destacar que está focado em ajudar a equipe a melhorar o carro e tentar dar a volta por cima do grande desafio que enfrentam na atual temporada.

Isso não é um claro sim ou não, mas é o suficiente para acender um alerta amarelo na equipe de Milton Keynes. Importante lembrar que há especulações de que o alto escalão da Red Bull estaria disposto a dar a Verstappen uma enorme quantia de dinheiro, caso isso garantisse sua permanência até o fim do contrato em 2028.

O 'rádio paddock' dá conta de que o contrato de Max tem uma cláusula de desempenho que será muito difícil para o time taurino cumprir. A Red Bull teria que garantir o holandês entre os dois primeiros colocados da tabela até o GP da Hungria e faltam apenas quatro finais de semana para isso acontecer.

Até o momento, Verstappen somou apenas 55 pontos, enquanto seus rivais dispararam na tabela. O RB22 não parece nada confiável na Áustria - dadas as dificuldades nos dois primeiros treinos de sexta-feira - mesmo com a grande atualização levada pela equipe.

Transferência para a McLaren?

O Daily Mail trouxe à tona a informação de que Verstappen teria iniciado negociações com a McLaren, visando uma vaga para 2027 na equipe de Woking. A informação é que o holandês entraria no lugar de Oscar Piastri e faria dupla com Lando Norris.

O GPblog, no entanto, traz a informação de que a McLaren negou qualquer tipo de interesse no tetracampeão. Isso corrobora o que Zak Brown já declarou no início da temporada, defendendo a permanência de seus dois pilotos.

Vale lembrar que tanto Norris, quanto Piastri, têm contratos firmados com o time até pelo menos 2027. É dito que o britânico está garantido na equipe papaia até o fim da próxima temporada, enquanto o australiano assinou um acordo plurianual até 2028.

Verstappen, por sua vez, firmou acordo com a Red Bull até 2028, por muito tempo tendo um dos contratos mais longevos do grid.

Em uma possível, mas remota, saída de Verstappen de Milton Keynes, a vaga ficaria disponível e a Red Bull não tem pilotos em sua academia para ser companheiro de Isack Hadjar. Sendo assim, poderia abrir as portas para a chegada de Piastri ou, uma ideia ainda mais remota, de Carlos Sainz.

Houve de fato conversas com a McLaren?

Lawrence Barretto, conhecido comentarista de F1 na F1TV, escreveu em sua coluna no site oficial da categoria sobre a possível mudança de 'casa' de Verstappen.

Lawrence destaca que ouviu fortes rumores de que o 'clã Verstappen' teria iniciado conversas totalmente informais com o alto escalão da McLaren. Porém, ele destaca que isso não significa de forma alguma que uma negociação foi iniciada.

Não é de se surpreender que os empresários e pilotos fiquem sempre atentos a possíveis trocas de equipe na F1, afinal, o mercado está sempre se movimentando e todos os competidores querem ter à sua disposição o melhor time e o melhor carro.

Conversas informais também servem para a coleta de informações e informação é poder quando falamos de Fórmula 1. Portanto, ainda não é possível cravar que Verstappen esteja ativamente pensando em uma transferência para a McLaren.

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