Desde que a Red Bull começou a enfrentar dificuldades na Fórmula 1, muito tem se especulado sobre o futuro de Max Verstappen com a equipe, mesmo que o holandês tenha contrato válido até 2028. Em meio aos rumores, Toto Wolff, chefe da Mercedes, confirmou que o time de Brackley tinha interesse em contratar o tetracampeão.

No entanto, as negociações não deram certo e Wolff se virou para Andrea Kimi Antonelli, jovem de apenas 18 anos que está sendo uma grata surpresa no grid de 2025, conquistando pontos e mostrando que tem muito potencial.

No momento, a dupla da Mercedes é forte, com George Russell do outro lado da garagem. O britânico também já provou ter muito talento e, ao que tudo indica, está pronto para assinar uma extensão de seu contrato que termina no fim de 2025.

Com os dois assentos da Mercedes garantidos, os rumores se voltaram para a ida de Verstappen para a Aston Martin. A informação ganhou força depois que a equipe de Silverstone conseguiu adicionar Adrian Newey ao quadro de funcionários.

Porém, a Aston ainda é uma equipe que ocupa o meio do grid, sempre lutando por posições bem longe do pódio e isso não é nada atraente para Verstappen. Foi nesse contexto que o jornal britânico The Times levantou uma outra possibilidade:

"Russell é o mais provável de perder seu lugar se Verstappen deixar a Red Bull. A Aston Martin está entre as equipes que demonstraram interesse nele".

Como se sabe, a Aston Martin se comprometeu com Lance Stroll e Fernando Alonso até o final da temporada de 2026, e o espanhol está relutante em ceder seu lugar a qualquer um antes das grandes mudanças nas regras.

Parece improvável que alguma mudança venha a acontecer de fato na próxima temporada, mas tudo dependerá da maneira como a Red Bull irá lidar com as dificuldades de 2025 e a mudança de regras em 2026.

