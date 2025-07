Max Verstappen conquistou mais uma pole no GP da Grã-Bretanha após uma volta fenomenal nos últimos segundos da classificação da Fórmula 1, superando Oscar Piastri e Lando Norris. Gabriel Bortoleto teve apenas o 17° melhor tempo, mas com a punição de Oliver Bearman, o brasileiro ganhou uma posição, largado em 16° no domingo.

As duas Ferraris imprimiram um ritmo muito positivo, mas ainda assim não conseguiram competir com George Russell, que se apresenta logo atrás de Norris.

Andrea Kimi Antonelli também fez uma boa classificação, ficando com a sétima posição, mas, por conta da batida com Verstappen no GP da Áustria, o italiano foi punido e perdeu três posições, largando em 10° no próximo domingo.

Confira a tabela completa de largada para o GP da Grã-Bretanha:

CLA PILOTO TEMPO 1 M. Verstappen 1min25s886 2 O. Piastri 1min25s963 3 L. Norris 1min26s123 4 G. Russell 1min26s236 5 L. Hamilton 1min26s296 6 C. Leclerc 1min26s186 7 F. Alonso 1min26s108 8 P. Gasly 1min26s328 9 C. Sainz 1min26s175 10 K. Antonelli 1min26s265 11 Y. Tsunoda 1min26s275 12 I. Hadjar 1min26s177 13 A. Albon 1min26s093 14 E. Ocon 1min26s136 15 L. Lawson 1min26s440 16 G. Bortoleto 1min26s446 17 L. Stroll 1min26a504 18 O. Bearman 1min26s005 19 N. Hulkenberg 1min26s574 20 F. Colapinto 1min27s060

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!